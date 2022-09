Stef Wauters en Birgit Herteleer presenteren ‘Het grote gelddebat’: “De mensen willen concrete actie van politici”

TVSeptember is traditioneel de duurste maand van het jaar, maar nu ook de energieprijzen door het dak gaan en de winkelkar in prijs blijft stijgen, wordt het voor velen moeilijk om de rekeningen te blijven betalen. Wat kan daar aan verholpen worden? Nieuwsankers Stef Wauters en Birgit Herteleer zoeken het maandag uit in ‘Het Grote Gelddebat’. Dat wordt het meest interactieve debat ooit, want naast toppolitici en experts krijgt ook elke huiskamer inspraak.

Een debat over geldzaken kan niet actueler zijn. “Mensen liggen er echt wakker van hoe ze alles nog kunnen blijven betalen”, aldus Stef Wauters. “Zelfs ik word er elke dag op straat of in de winkel over aangesproken. Zoals de prijzen nu stijgen, dat hebben we sinds mensenheugenis niet meer meegemaakt. De inflatie is de hoogste sinds 1976 en de huidige levensduurte drijft velen in de armoede. Armoedeorganisaties signaleren dat zelfs mensen met een job bij hen aankloppen omdat ze niet meer kunnen rondkomen. Ook bij de voedselbanken duiken steeds meer eenverdieners op. De beleidsmakers staan vandaag voor een grote uitdaging om deze crisis op te lossen. Ik wil niemand angstig maken, maar als er niks verandert, stevenen we misschien wel af op sociale onrust, zoals een tijd geleden in Frankrijk het geval was met de gele hesjes.”

Quote Vorige week klonk het na het overlegco­mité enkel van: ‘We zijn er mee bezig’ en ‘Hopelijk doet Europa ook mee’. Maar dat is niet wat de mensen nu willen horen. Stef Wauters

Spaargeld

In 2008 zond VTM ook al eens een ‘Groot Gelddebat’ uit. “Maar dat was toen naar aanleiding van de financiële crisis, waarbij de bankenwereld in elkaar stortte”, herinnert Wauters zich. “Toen was men bezorgd om zijn spaargeld, dat men misschien kwijt was. Deze keer is de situatie anders en vraagt iedereen zich af of men zijn spaargeld moet aanspreken om de energierekening nog te kunnen betalen. De mensen willen van de politici horen wat ze daaraan gaan doen, want alleen kunnen ze het niet meer oplossen. Vorige week klonk het na het overlegcomité enkel van: ‘We zijn er mee bezig’ en ‘Hopelijk doet Europa ook mee’. Maar dat is niet wat de mensen nu willen horen. Ze willen concrete steun en actie in plaats van woorden.”

Quote Dat die ongerust­heid er is, merken we aan de vele vragen die er nu al elke dag op onze nieuwsre­dac­tie binnenko­men. We hopen de bestaande angst te kunnen wegnemen door heel concrete antwoorden te geven. Birgit Herteleer

Concrete tips

Voor ‘Het Grote Gelddebat’ haalt VTMNIEUWS alles uit de kast. “We hebben toppolitici zoals Bart De Wever en Conner Rousseau bij ons en ook premier Alexander De Croo zal via een live-verbinding rond de tafel zitten”, aldus Birgit Herteleer. “We willen de beleidsmakers vragen wat ze aan deze uitzonderlijke situatie gaan doen en het debat zo concreet mogelijk houden. Daarnaast nodigen we ook experten uit, zoals onze eigen geldexpert Paul D’Hoore. En ook vertegenwoordigers van armoedeorganisaties, energieleveranciers en ook een budgetcoach. We willen niet alleen duiding geven bij deze levensduurte en voor inzichten zorgen, maar ook concrete oplossingen en tips bieden. Het zal gaan over concrete vragen zoals ‘Heeft het zin om nu nog over te stappen naar een andere energieleverancier?’ en ‘Op welke manier winkel je best om de prijs zo laag mogelijk te houden?’ Daarnaast mag ook de gewone Vlaming zijn bezorgdheid uiten of vragen stellen. Dat die ongerustheid er is, merken we aan de vele vragen die er nu al elke dag op onze nieuwsredactie binnenkomen. We hopen de bestaande angst te kunnen wegnemen door heel concrete antwoorden te geven.”

Quote Dit wordt het meest interactie­ve debat ooit. Technisch zijn we voorbereid op een massale participa­tie. Stef Wauters

Massale participatie

‘Het Grote Gelddebat’ zorgt voor een primeur door de uitzonderlijke inspraak van de huiskamers. “In het verleden kon de kijker zijn stem al laten horen door bijvoorbeeld een televoting of een vraag te formuleren via Twitter”, pikt Wauters in. “Deze keer pakken we het grootser aan en organiseren we live polls over stellingen of thema’s die tijdens het debat aan bod komen. Dat gebeurt via de hln-app. We gaan zo direct weten hoe Vlaanderen over sommige antwoorden of voorstellen denkt en leggen de uitslag van die stemming vervolgens meteen voor aan de beleidsmakers, die dan kunnen anticiperen. De resultaten zullen realtime het programma mee richting geven. Dit wordt dus het meest interactieve debat ooit. Technisch zijn we voorbereid op een massale participatie.”

‘Het Grote Gelddebat’, maandag 5 september om 22u05 bij VTM. Live vanuit de Antwerpse Brouw Compagnie, Indiëstraat 21, 2000 Antwerpen.

