Stef Bos vormde ooit een koppel met Ingeborg: “Michaël Pas vertelde later dat ze me ‘de dominee’ noemden”

TV Het échte liefdesver­haal van King George III en Queen Charlotte uit ‘Bridgerton’: “Ze sliepen in hetzelfde bed, dat was ongezien”

Menig kijker droomt graag weg bij de romantische perikelen in ‘Queen Charlotte: A Bridgerton Story’, dat sinds kort te zien is op Netflix. Hoewel de tv-makers graag een loopje nemen met de realiteit, moeten we concluderen dat het échte liefdesverhaal van koning George III en zijn koningin Charlotte bijna even romantisch was als op het scherm. Jammer genoeg kende hun romance wél een even tragisch einde. “In tegenstelling tot elke andere koning, had hij nooit een ander.”