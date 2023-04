Stef Bos blijft sprakeloos achter: dit waren alle covers uit tweede aflevering ‘Liefde voor muziek’

TV“Ik ben papa van mijn liedjes en er is niets mooier dan dat anderen die gaan zingen en ze op zichzelf staan.” Dat zei Stef Bos (61) dinsdag in de tweede aflevering van ‘Liefde voor muziek’. De singer-songwriter werd verrast, diep geraakt en genoot zichtbaar van alle covers. En hoewel Stef volgens de groep een ware spraakwaterval is, had hij nu plots geen woorden meer over.

Jaap Reesema wist meteen dat hij ‘Papa’ wilde brengen. “Ik vond het vroeger lastig om naar dit nummer te luisteren. De band met mijn vader was niet zo goed. Ik heb inmiddels drie zoontjes en dan ga je alles beter relativeren. De cirkel is rond nu.”

Het nummer ging recht naar het hart van Stef: “Je hebt de song terug naar de kern gebracht. M’n vader is er al lang niet meer en als ik het nu zing, wordt het een soort ingetogen liefdeslied. Toen ik het nummer schreef, was het een oerschreeuw en dat heb jij er terug ingebracht.”

Ook DAAN liet Stef sprakeloos achter met zijn versie van ‘Tussen de Liefde en de Leegte’. “Ik herken mezelf in het personage dat heel de tijd onderweg is. Ik heb ook veel gelift en ben in wel 1000 auto’s beland. Het lied gaat over liefhebben maar ook over stilte en rust.”

Hoewel DAAN het Nederlands normaal schuwt, waagde hij de sprong en liet hij Stef met open mond achter. “Ik kreeg het nummer plots recht in mijn gezicht. De theatraliteit die je opbouwt was er boenk op. Ik kan het niet plaatsen, hij is een soort Johnny Cash op speed.”

K3 ging snuisteren in het repertoire van Stef en stootte op het nummer ‘Awuwa’. “Het is speciaal dat jullie dit gaan doen want de persoon waarmee ik dit lied heb geschreven, Johannes Kerkorrel, is veel te vroeg overleden. Door hem ben ik in Zuid-Afrika terecht gekomen. Het nummer gaat over liefde en optimisme”, vertelde Stef.

Ook Metejoor maakte indruk met zijn explosieve versie van ‘Geef Licht’. “Sommige stukken verdienen dat het ontploft. Eigenlijk zit dat in het nummer, maar bij mij blijft het een beetje in de kelder hangen”, zei Stef.

Stef was ook aangenaam verrast wanneer hij ‘Wat Een Wonder’ in het jasje van Günther Neefs hoorde. “Ik ken je stem en hoor er opeens toch veel van jouw pa in. Door die relaxtheid is het opeens hij én jij in één”, klonk het.

Portland blies het nummer ‘Door De Wind’ dan weer nieuw leven in. Stef schreef deze song eind jaren tachtig voor zijn toenmalige liefde Ingeborg, die er namens België mee naar het Eurovisiesongfestival ging in 1989.

Wanneer iedereen aan de beurt was geweest, bracht Stef ‘Ne Me Quitte Pas’ in een wel heel unieke versie: “Ik heb de structuur veranderd en ga het in het Afrikaans zingen.”

LEES OOK: