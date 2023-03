Steekt jaloezie de kop op bij de dames van Raphaël in ‘Boer zkt Vrouw’? “Het is hier geen Chirokamp, hé”

TVSteekt jaloezie de kop op bij de dames van boer Raphaël in ‘Boer zkt Vrouw’? Daar lijkt het wel op. Tijdens een gesprek met Jasha probeert Raphaël haar op het hart te drukken dat het een wedstrijd is om zijn hart te winnen, niét de vriendschap van de andere vrouwen op de boerderij. Of dat zelfs nog een optie is, is onduidelijk. De andere dames zijn namelijk niet blij dat Jasha zo lang apart met de boer kon praten.