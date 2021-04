Steeds minder twijfels bij kijkers: deze ‘De Mol’-kandidaten worden het meest verdacht

TVWe zijn zes afleveringen ver en de zoektocht naar ‘De Mol’ draait op volle toeren. Maar wie is het meest verdacht? Elke week maakt Google een ranking van de meest opgezochte potentiële mollen. Uit de top 3 van de afgelopen weken kunnen we alvast één ding concluderen: Philip is het (hoogstwaarschijnlijk) niet.

Twee weken geleden zat Jasmien nog in de ranking van de meest verdachte ‘De Mol’-kandidaten, maar tijdens de aflevering van gisteravond kreeg de 30-jarige advocate dan toch een rood scherm te zien. Jasmien mocht haar koffers pakken en heel wat kijkers moesten noodgedwongen op zoek naar een andere Mol. De 21-jarige Annelotte staat volgens Google - net zoals de voorbije weken - nog steeds op de eerste plaats. De zilveren medaille is voorzien voor Lennart en Sven moet het dan weer doen met brons.

#1: Annelotte (21)

Hoewel Annelotte al wekenlang dé hoofdverdachte is, is het na de aflevering van gisteren onwaarschijnlijk dat ze ook effectief de grote saboteur van dienst is. Toen ze hoorde dat er 10.000 euro uit de groepspot ging, kreeg ze net geen woede-uitbarsting. “Dit is echt om van te kotsen”, flapte ze er spontaan uit. Ook gedurende de resterende tijd maakte ze zich niet bijzonder verdacht. In tegendeel zelfs, want in de zesde aflevering profileerde de 21-jarige recruiter zich als een gedreven groepslid. Ze molde nergens, en was actief in het winnen van spelonderdelen. Zeker de ‘zweefopdracht’ bij de tweede proef had ze moeiteloos kunnen saboteren. Het enige moment waar ze even een steek liet vallen, was tijdens het streetartspel. Toen reageerde ze niet op de hint van de koordjes, wat natuurlijk niet abnormaal is in zo’n hectisch spel.

#2: Lennart (25)

Wie het geldspoor volgt, weet dat er door de 25-jarige Lennart al het meeste geld uit de groepspot is verdwenen. En na de aflevering van gisteravond haalt niemand hem nog in. Dankzij hem ging er 10.000 euro in rook op en hij kreeg van Gilles ook nog eens een rechtstreeks ticket naar de volgende aflevering. Bij veel kijkers staat Lennart dankzij zijn sluwe zet dan ook bovenaan hun lijstje van verdachten, maar hij is wel niet de eerste die zo’n groot bedrag uit de pot weet te halen. In een vorig seizoen deed Bart het hem al eens voor en hij bleek toen alvast niet de Mol te zijn. Net daarom denken er heel wat kijkers dat Lennart niet de Mol is. Mocht hij de boel wel opzettelijk aan het saboteren zijn, dan zou hij bewust gekozen hebben voor een iets lager bedrag. Aan de andere kant zullen fans hem door deze zet van hun lijstje schrappen waardoor hun focus in de toekomst op een andere kandidaat komt te liggen. En zo krijgt Lennart de komende afleveringen de kans om nog wat extra geld uit de groepspot te halen en dit zonder dat ook maar één iemand het doorheeft. Al is hij natuurlijk nog niet helemaal van de radar, want naast Annelotte blijft hij nog steeds een topverdachte.

#3: Sven (41)

Volgens veel kijkers is Lennart de Mol van dit seizoen, maar nog een grote kanshebber is de 41-jarige Sven. Tijdens de eerste afleveringen lukte het hem behoorlijk goed om uit het vizier van de kijkers te blijven, maar sinds vorige week zijn veel mensen hem op het spoor. Al haalde hij in de aflevering van gisteravond geen opvallende stoten uit. Ook nu deed hij zijn best om een soort van ‘meeloper’ te zijn en daarnaast modderde hij maar een beetje aan. Iets wat hij in het verleden ook al een paar keer deed. Denk maar aan het moment toen hij achterstevoren op zijn board zat waardoor hij niet in de juiste richting kon peddelen en veel kostbare tijd verloor. Daarnaast kon hij in de videoclip-opdracht elke keer zuivere tonen uit zijn alpenhoorn krijgen, behalve wanneer de clip opgenomen werd. Daardoor werd er dus geen geld verdiend.

Blijft nog over: Philip (52)

Te onhandig om een sluwe mol te zijn of is het eerder geniale vermomming? Veel mensen kiezen voor optie één. Verder kunnen Philip en zijn onhandigheid voortaan ook op nog maar weinig sympathie rekenen. De voorbije weken bleek hij de identiteit van de Mol te kennen, maar uiteindelijk kon hij het toch niet laten om de dossiers van de andere kandidaten in te kijken. Resultaat? Veel irritaties bij zijn collega’s én ook bij de kijkers thuis.

Twitter heeft zich trouwens weer geamuseerd met de beelden uit de aflevering. Vooral de heropening van de terrassen bleek hét onderwerp voor heel wat memes te zijn.

