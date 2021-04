Stapte Regé-Jean Page op bij ‘Bridgerton’ omdat hij ruzie had met de producers?

Regé-Jean Page was in het eerste seizoen te zien als hoofdrol Simon Basset, Duke of Hastings. Hij werd al snel een publieksfavoriet, waardoor het nieuws rond zijn vertrek hard aankwam bij vele fans. “De schrijvers hadden dit altijd al zo gepland”, klinkt het bij de programmamakers. “Net zoals in de ‘Bridgerton’-boeken waarop de serie gebaseerd is, zal elk seizoen over een ander personage gaan. Het eerste seizoen draaide rond Daphne Bridgerton, gespeeld door Phoebe Dynevor. Het tweede seizoen gaat echter over haar broer, Anthony Bridgerton, die gespeeld wordt door Jonathan Bailey. In zijn verhaal komt Daphne nog wel voor, maar Daphne’s echtgenoot Simon Basset krijgen we niet meer te zien. Dat betekent dat Regé-Jean Page ook niet meer nodig zal zijn op de set. Dat betekent echter niet dat we Simon volledig doodzwijgen. Hij blijft altijd een deel van de Bridgerton-familie als Daphne’s man. Hij zal dus nog wel vermeld worden in seizoen 2.”