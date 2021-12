‘Squid Game’-maker verklapt details over het tweede seizoen

In een virtueel panelgesprek zei de ‘Squid Game’-maker dat hij officieel gezien niets kon vertellen over een mogelijk vervolg, maar Hwang Dong-hyuk had wel iets te zeggen over het personage van Gi-hun (gespeeld door Lee-Jung-jae). “In het eerste seizoen komt zijn menselijke kant naar boven in bepaalde situaties, maar wel op een eerder passieve manier. In het tweede seizoen heeft hij volgens mij geleerd - door onder meer zijn ervaringen in de spelletjes - dat hij dit aspect op een iets actievere manier in beeld mag brengen.”