Sprookjeshuwelijk tussen Sven en Veerle in ‘Blind Getrouwd’, maar zelfs de specialisten zijn op hun hoede

TVIn een aflevering waar romantiek en feel good allesoverheersend was, zat het venijn helemaal in de staart van de uitzending. Terwijl we nog aan het genieten waren van het instant huwelijksgeluk van onze 50-plussers Veerle en Sven en we getuige waren van de eerste huwelijksnacht van Candice & Marijn en Hanne & Dave, zagen we in de vooruitblik naar volgende zondag hoe ‘bompa Rots’, de grootvader van bruid Nathalie, tijdens het feest plots onwel wordt. Er kwam zelfs een ambulance aan te pas. Dreigt er daar onheil over het laatste koppel dat nog moet trouwen?

“Dat ik dit nog mag meemaken”, vertrouwde bompa Rots zijn trots Nathalie toe, enkele uren voor ze haar jawoord gaf aan een compleet onbekende man. Pas volgende week zal duidelijk worden wat er met hem tijdens het huwelijksfeest van Nathalie en Dennis gebeurde, maar we kunnen nu al meegeven dat de bompa tijdens het feest naar het ziekenhuis werd afgevoerd en later ook geopereerd moest worden. Drama dus voor Nathalie, gelukkig zonder nefaste gevolgen voor wat toch de dag van haar leven zou moeten worden.

Maar terug naar de essentie van ‘Blind Getrouwd’. Na de ‘jonge’ koppels Candice & Marijn en Hanne & Dave vorige week, werd in de tweede aflevering de rode loper voluit uitgerold voor de 56-jarige Veerle, de oudste kandidate ooit in ‘Blind Getrouwd’, en haar ‘match’ Sven, de 50-jarige huwelijksfotograaf en reus van een man. ‘197 centimeter te ontdekken’, zo stelde hij zichzelf voor in het gemeentehuis van Stekene. U herkende daar ongetwijfeld ook de schepen van burgerlijke stand en cultuur Gunter Van Campenhout. In een vorig leven nog de helft van Mama’s Jasje. Gunter mocht al voor de tweede keer een ‘Blind Getrouwd’-koppel huwen. Hij deed dat al eens in 2019, toen Stijn en Joke elkaar het jawoord gaven.

Als kijker werden we heen en weer geslingerd door de felle emoties die gepaard gaan met de onverwachte huwelijksaankondiging. De verrassing, het ongeloof, de blijdschap. Het zijn emoties die je als kijker instant gelukkig maken. Niets is bovendien vreemd in ‘Blind Getrouwd’. Op het moment dat een zielsgelukkige Marijn de wereld duidelijk maakt dat hij vlinders in zijn buik voelt, is er de vermanende opmerking van de koele vader van Candice. ‘Je moet een beetje gereserveerd blijven’. Werk aan de winkel voor Marijn. Al lijkt Candice héél erg tevreden met haar gloednieuwe partner. Hij is dan ook in-du-stri-eel-in-ge-ni-eur! Heerlijke televisie toch.

Veerle & Sven: “Te fel smijten kan een doodvonnis zijn”

Het ziet er dik naar uit dat Veerle en Sven hét koppel van deze ‘Blind Getrouwd’-reeks zal worden. Ze zijn beiden heel erg open, warm, emotioneel en gedreven. Ze willen wat graag dat dit avontuur lukt. En ze hebben beiden schatten van kinderen die volledig achter dit avontuur staan en duimen dat hun respectievelijke mama en papa de liefde van hun leven hebben gevonden via de wetenschap.

Waarom Sven op zijn 50ste al twee mislukte relaties achter de rug heeft, kwamen we nog niet te weten. Het zal evenwel een vraag zijn die Veerle wel zal stellen. Veel meer dan de oneliner ‘Ik zou zeggen derde keer goede keer, maar dat is hier niet ok’ kregen we niet. Dat zijn twee kinderen hem op handen dragen, maakt dan weer héél erg veel goed. Sven weet overigens zelf heel erg goed waar hij moet op passen. “Ik ben zeer direct. Dat is handig, maar het kan ook confronterend zijn. Mijn handleiding staat online, maar je moet ze willen lezen. Ik smijt mij altijd voor 200 procent, maar dat kan ook mijn doodvonnis zijn.” Voldoende zelfkennis dus. En ook de specialisten die Sven met Veerle koppelden, zijn op hun hoede. “Hij is een heel aanwezige man. Hij vult de kamer.” Dat kan een probleem zijn voor Veerle. Die is al 12 jaar single en pakt de zaken kordaat aan. “Bij nieuwe relaties trekt ze heel snel de stekker uit. Dat zal hier dé uitdaging zijn om dat niet te doen”, klinkt het.

Voorlopig hebben we geen onweerswolken boven dit fijne koppel gezien. Behalve de wat meer gespannen momenten in het openingsblokje. We blijven dus toch een beetje op onze hoede.

Slaagkansen: 60 procent

Candice & Marijn: “Ik voel echt vlinders in de buik”

We hebben een boontje voor Candice en Marijn. Zij is de goed ogende flapuit, een juf zoals iedereen ze wel zou willen: guitige grote lach, grote bos haar. Hij is een gentleman die om welke reden dan ook nog niet op de Grote Liefde is gestoten, en niet te beroerd is om op dag één van zijn blinde huwelijk meteen toe te geven dat Candice hem kriebels in de buik bezorgt. “Ik hoop echt dat het van haar kant ook goed aanvoelt”, maakt hij duidelijk. De openingsdans mocht er zijn, de kusjes op de lippen waren gemeend. Maar na het eerste feest volgde die immer moeilijke eerste nacht. Als vreemden, maar toch als man en vrouw, het bed met elkaar delen.

Fysiek is het nu al duidelijk koek en ei tussen deze tortelduifjes. Nu zal snel duidelijk worden of er ook mooie en wat diepere gevoelens voor elkaar kunnen ontstaan. Laat de chemie maar zijn werk doen.

Slaagkansen: 85 procent (was 80 procent)

Volledig scherm Nathalie Rots maakt zich klaar voor haar huwelijk © VTM

Hanne & Dave: “Natuurlijk is de stress van de eerste huwelijksnacht”

De eerste beelden van de huwelijksreceptie van Hanne en Dave leken wel uit een ver verleden te komen, of toch alleszins uit een periode dat corona ons nog niet in een wurggreep had. Gezonde jaloezie stak meteen op. Al was het, eerlijk is eerlijk, een receptie met beperkte aanwezigheid. Wat wij al gezien hadden, ontdekte ook de familie: er is een uiterlijke match. En er is een gelukkige Dave, die duidelijk gekozen heeft om zich te tonen zoals hij is. Zoals bij de openingsdans. De Arctic Monkeys zijn onbekend voor Hanne, maar ze vindt de tekst goed. Punten gescoord dus.

Ondanks de romantische setting na het huwelijksfeest is er geen sprake van veel romantiek. Het ongemakkelijke gevoel was zelfs zichtbaar. “Er is inderdaad de stress van de huwelijksnacht, maar ik ben klaar om er morgen aan te beginnen”, maakt Hanne duidelijk. De beslissing wie waar zou slapen was dan weer geen moeilijk momentje. Samen in bed. Punt. Licht uit.

Slaagkansen: 65 procent (was 70 procent)

Nathalie en Dennis: dit zou wel eens succesvolle match kunnen zijn

Of het écht moeilijk is om blind te trouwen, zoals de acht kandidaten van ‘Blind Getrouwd’ dat moeten doen? Niet echt, als we Reinhilde, de mama van Dennis mogen geloven. Ze heeft een oogziekte en is al decennia gelukkig gehuwd met haar man Tony. “Ik ben eigenlijk ook blind getrouwd en na 38 jaar nog steeds samen. Het lukt dus wel.” Bij zo’n pakkende reactie recht uit het hart ga je uiteraard meteen supporteren voor Dennis en zijn Nathalie.

Los van de vaststelling dat de families van Nathalie en Dennis als één blok achter dit avontuur staan, voel je als kijker dat dit wel eens een erg succesvolle match zou kunnen zijn. Al zijn de speciallisten op hun hoede. “Nathalie zal uit haar schelp moeten komen en niet alleen rationeel zijn, anders zal Dennis blokkeren”, klinkt het. Maar als moederkloek, zoals ze zichzelf toch omschrijft, moet het lukken om Dennis alle warmte te geven. Volgende week zeggen ze als laatste koppel van dit seizoen dat zo belangrijke woord ‘ja’ tegen elkaar.

Slaagkansen: nog niet gehuwd

