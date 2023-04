Spreekverbod van VRT-baas Frederik Delaplace stuit op protest, vakbonden dienen stakingsaanzegging in

TV RECENSIE. ‘BEEF’: “Na de Os­car-ze­ge kleurt productie­huis A24 uw avond met een losgesla­gen vijfster­ren­show”

Het zit er bovenarms op in de nieuwste Netflix-serie ‘BEEF’. Daarin staan Oscargenomineerd acteur Steven Yeun en comédienne Ali Wong elkaar op uitgebreide en creatieve wijze naar het leven na een uit de hand gelopen geval van verkeersagressie. Of deze tiendelige tragikomische reeks van het gevierde productiehuis achter Oscar-slokop ‘Everything Everywhere All at Once’ de streamingzender terug op de kaart zet en tegelijk het woord ‘vrolijk’ in uw paasweekend stopt? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.