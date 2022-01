Sportievelingen en reisjes naar het verleden: dit zie je deze week op Netflix, Disney+ en Streamz

NETFLIX

‘Home Team’ - vanaf 28 januari op Netflix

Volledig scherm Home Team © Netflix

De geschorste NFL-coach Sean Payton vindt zijn redding op een onverwachte plaats: als coach van het rugbyteam van zijn zoontje, in een klein stadje in Texas. Deze hartverwarmende reeks is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

‘Neymar: The Perfect Chaos’ - vanaf 25 januari op Netflix

Volledig scherm Neymar © Netflix

Een must see voor voetbalfans. Hij is wereldwijd geliefd, maar ook een constant mikpunt van critici. Neymar deelt zijn hoogte- en laagtepunten in deze documentaire over zijn carrière én zijn privéleven.

DISNEY+

‘Marvel’s Hit Monkey’ - vanaf 26 januari op Disney+

Volledig scherm marvel-hit-monkey-show © rv

Nadat zijn stam werd uitgemoord, bundelt een Japanse sneeuwaap zijn krachten met de geest van een Amerikaanse sluipmoordenaar. Samen banen ze zich al vechtend een weg door de onderwereld van Tokyo.

‘Jojo Rabbit’ - vanaf 28 februari

Volledig scherm Jojo Rabbit © AP

Het Oscarwinnende verhaal over een jongetje dat de gruwel van WOII probeert te relativeren door Hitler als zijn denkbeeldige vriendje te manifesteren. In de hoofdrol zien we onder andere Scarlett Johansson.

STREAMZ

‘The Gilded Age’ - vanaf 25 januari 2022 op Streamz

Volledig scherm The Gilded Age © Streamz

‘The Gilded Age’ is het langverwachte nieuwe reeks van schrijver en producent Julian Fellowes, die ook ‘Downton Abbey’ schreef. Het belooft opnieuw een prachtige historische dramareeks te worden.

‘The Gilded Age’ begint in 1882 als de jonge Marian Brook (Louisa Jacobson) van het platteland rond Pennsylvania verhuist naar New York City. Haar vader is namelijk net overleden en ze trekt in bij haar rijke tantes Agnes van Rhijn (Christine Baranski) en Ada Brook (Cynthia Nixon). Vergezeld door een aspirant schrijver die ook zoekt naar een frisse start, raakt Marian per ongeluk betrokken bij een sociale oorlog tussen verschillende rijke individuen.

Synopsis: De jonge telg van een conservatieve familie maakt er haar missie van om te infiltreren binnen een rijke clan die wordt geleid door de spoorwegmagnaat George Russell, zijn zoon Larry en zijn ambitieuze vrouw Bertha.

‘Twist’ - vanaf 26 januari op Streamz+

Volledig scherm Twist © /

De film brengt een moderne ‘twist’ van een bekend verhaal. Oliver Twist wordt gelokt door een straatbende en voelt zich aangetrokken tot de levensstijl. Als een kunstdiefstal misgaat wordt Twists morele code op de proef gesteld.

LEES OOK