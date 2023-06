Spoiler alert. Dit is de moordenaar van Alexander in ‘Thuis’

‘Thuis’ is al weken in de ban van de klopjacht op de moordenaar van Alexander Cosyns (Erik Goossens), maar inspecteurs Tim (Jeroen Lenaerts) en Dieter (Raf Jansen) zaten hem nooit echt op de hielen. Ze hadden wel veel verdachten, met achtereenvolgens: Vince (Gert Winckelmans), Dries (Yemi Oduwale), Niels (Wannes Lacroix) en Ilias (Bram Spooren). Maar geen van hen heeft de dood van de irritante advocaat op zijn geweten.

Volledig scherm Ilias (Bram Spooren) zit onschuldig in de cel. © VRT

De dader is wel Madam Marianne (Leah Thys). Het 78-jarige personage gedroeg zich al een paar dagen onrustig. Huisvriend Dries (Yemi Oduwale) en haar zoon Tom (Wim Stevens) wilden zelfs een dokter laten komen, maar dat vond ze niet nodig. Marianne kampte alleen maar met een huizenhoog schuldgevoel. Toen ze haar poetsvrouw Vicky (Marieke Dilles) hoorde vertellen hoe verschrikkelijk het was dat haar zoon Ilias onterecht wordt aangeklaagd voor de moord, barstte de anders zo gedistingeerde dame zelf in tranen uit. Vervolgens kreeg de kijker de flashback te zien, die haar geheim onthulde. Marianne sloeg de advocaat na heel wat getreiter in een woedebui neer met één rake klap met een golfstick. Grote vraag is nu natuurlijk, hoe deze plot in de finale verder zal gaan. Blijft Marianne haar geheim opkroppen of legt ze bekentenissen af en belandt ze zo in de gevangenis?

Volledig scherm Marianne (Leah Thys) heeft Alexander de dood ingejaagd met één rake klap met een golfstick. © VRT

Overdonderd

Actrice Leah Thys was zelf overdonderd door deze plottwist. “Ik was erg verrast, maar ook verrukt, want ik wist dat ik zo als actrice een intense verhaallijn mocht spelen”, aldus Leah. “Het wordt verrassend, boeiend en begrijpelijk. Ik heb de scenaristen meteen gezegd dat ik het een geweldig idee vond. En aanvaardbaar en geloofwaardig, want ik begrijp heel goed hoe mijn personage gereageerd heeft. Ik zag deze plot dan ook helemaal zitten.”

Het is niet de eerste keer in 28 seizoenen dat het personage Marianne bij een moord betrokken wordt. “In 2015 was er een gevecht met dokter Smeekens (Peter Rouffaer), Hélène (Camelia Blereau) en mij”, herinnert ze zich. “Tijdens die ruzie stak Hélène Smeekens neer, maar probeerde ze de schuld in de schoenen van mijn personage dat door pillen versuft was. Tijdens dat moordonderzoek zat Marianne weken in de gevangenis. Ik herinner me nog dat mijn collega Camelia toen enkele weken niet buiten durfde komen, omdat ze op straat zo’n negatieve reacties en verwensingen kreeg. De vraag blijft wel of Marianne zich nu gaat aangeven of niet.”

Volledig scherm Slaagt inspecteur Maité (Sara Gracia Santacreu) in haar opzet om het drugsgeld te cashen en te vluchten? © vrt

Ontknoping

Naast die afloop staat er vrijdag nog een andere ontknoping op stapel. Inspecteur Maité (Sara Gracia Santacreu) wil er met het drugsgeld van haar vader vandoor maar moet zich dan eerst nog ontdoen van inspecteur Tim (Jeroen Lenaerts) en John (Wim De Pauw), de voormalige handlanger van haar vader. Bovendien staat er ook nog een feest op stapel: het verrassingsfeest voor het trouwkoppel Christine (Daphne Paelinck) en Adil (Nawfel Bardad-Daidj). En daar zal de hoogzwangere Tamara (Tine Pirme) ook aanwezig zijn. Maar volgens alle soapwetten voorspelt een massa-scène in de seizoensfinal met veel vertrouwde gezichten op één plek nooit veel goeds. Want daar kan dan altijd heel wat mislopen.

KIJK. Bram Spooren: “De seizoensfinale wordt epic”

LEES OOK.