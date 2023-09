TV Bockie De Repper waagt zijn kans in ‘Dat Eet Dan Gelukkig Zijn’: “Ik ga nu uw vrouw kussen”

Bockie De Repper (38) gooit in de eerste aflevering van ‘Dat Eet Dan Gelukkig Zijn’ al zijn charmes in de strijd. Nadat hij kon smullen van de varkenswangetjes met witloof en appelmoes, bij Simonne en Leo uit Brugge, bedankt hij de gastvrouw met een innige kus op de mond. “Zullen we nog één keer klinken? Dan ga ik nu je vrouw kussen, want dat is zo afgesproken.” Waarop Leo reageert: “Het is je gegund.”