Spin-off voor Frakke en Jempie uit ‘De zonen van Van As’

TV Thorsten Kaye is al 10 jaar Ridge in ‘Mooi en meedogen­loos’: “Ik wil niet dat mijn dochters in Hollywood opgroeien”

Acteur Thorsten Kaye (57) speelt exact 10 jaar de rol van Ridge Forrester in ‘Mooi en meedogenloos’. Hij volgde in die iconische rol Ronn Moss (71) op, een levende legende in soapland. “Ik tekende mijn contract zonder te weten voor welke rol ik gevraagd was”, vertelt hij in ‘Primo’. “Het zou me werkzekerheid bieden, iets wat voor een vader van twee niet te versmaden is. Maar het angstzweet brak me uit toen ik hoorde dat ik voor de rol van Ridge getekend had.”