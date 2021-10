Spin-off van ‘To All The Boys I've Loved Before’ in de maak

TVLeuk nieuws voor alle fans van de ‘To All The Boys’-saga. Netflix gaat een spin-off maken rond het jongere zusje van hoofdrolspeelster Lara Jean. De serie zal ‘XO, Kitty’ heten en bevat 10 afleveringen van een half uur.

We maakten al eerder kennis met Kitty (Anna Cathcart) in de razend populaire ‘To All The Boys’-films. Zo was Kitty degene die stiekem liefdesbrieven aan de voormalige liefjes van haar oudere zus Lara (Lana Condor) stuurde.

In haar eigen spin-off denkt de koppelaarster nog altijd dat ze alles weet over de liefde. Maar wanneer ze een halve wereldreis maakt om zich te herenigen met haar langeafstandsvriend, beseft ze dat de liefde toch niet zo eenvoudig is.

Cathcart, die geboren is in Canada, brak door met de kinderserie ‘Odd Squad’. Inmiddels was ze ook al te zien in ‘Descendants’ van Disney.

De ‘To All The Boys’-saga is gebaseerd op de boeken van Jenny Han. Zij werkte ook mee aan de spin-off. Het is nog niet bekend wanneer de serie zal verschijnen.

