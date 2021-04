Spin-off van ‘How I Met Your Mother' in de maak

Celebrities Morrissey razend over parodie in ‘The Simpsons’: “Hun hypocriete aanpak zegt alles”

19 april De Britse zanger Morrissey (61) is niet te spreken over de aflevering ‘Panic On The Streets of Springfield’ van ‘The Simpsons’ die afgelopen weekend werd uitgezonden. Daarin is te zien hoe Lisa geobsedeerd is door een depressieve indiezanger uit Groot-Brittannië van de jaren tachtig.