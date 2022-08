Spieren zonder fitness en een identiteitscrisis: wat mogen we verwachten van 'She-Hulk'?

TVHij is groot, groen en gewelddadig. De Marvel-stripfiguur De Hulk maakt al decennialang een verpletterende indruk in de bioscoop en op het televisiescherm. Kan de vrouwelijke versie, die vanaf donderdag te zien is op Disney+ in de serie ‘She-Hulk: Attorney at Law’, zich meten met haar mannelijke voorgangers? Een blik op hoe De Hulk is ontstaan en wat we kunnen verwachten van zijn even groene nichtje. “Ik had totaal geen besef dat ik een superheldin aan het spelen was.”