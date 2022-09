Speurders zitten Demi en Ilias op de hielen in ‘Klopjacht’: “We geraken hier niet meer uit”

TV Makers van ‘wtFOCK' brengen het wilde studenten­le­ven in kaart in nieuwe reeks ‘2DEZIT’

Het leven van twee jeugdliefjes wordt op de proef gesteld wanneer hun vier kotgenoten hen meezuigen in een wereld vol seks, drank, drugs, diepe gesprekken, experimenten en (emotionele) katers. Dat is het verhaal van ‘2DEZIT’, een nieuwe Streamz Orginal van de makers van ‘wtFOCK’. Op de eerste aflevering is het wel nog wachten tot 29 september, maar de eerste teaser van de reeks ziet er alvast veelbelovend uit.

2 september