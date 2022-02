Spektakel in finale ‘Dancing With the Stars’: Nora als eerste uit de wedstrijd, Nina wint

De finale van ‘Dancing with the Stars’ kon uiteraard niet voorbij gaan zonder het nodige spektakel. Zowel Nora Gharib, Nina Derwael als Jonatan Medart gaven het beste van zichzelf. Voor Nora bleek dat helaas niet genoeg, want de ‘Patser-actrice moest als eerste de wedstrijd verlaten. Nadien vochten Nina en Jonatan het laatste duel uit op de dansvloer, en ging Nina - zoals verwacht - met de overwinning aan de haal. “Ik had dit echt niet kunnen denken”, aldus Nina. “Jonatan was echt drie keer geweldig.”

Wie James Cooke en Julie Vermeire opvolgt als beste danser was aan het begin van de avond nog een mysterie, maar de kandidaten wisten sowieso dat hen een pittige avond te wachten stond. Ze brachten elk een nieuwe choreografie en moest ook één van hun voorbije dansen - gekozen door hun danspartner - opnieuw brengen. Vervolgens moest de finalist met de minste publieksstemmen de wedstrijd verlaten. Dat pakte nadelig uit voor Nora Gharib. Zij moest - verrassend genoeg - als eerste de wedstrijd verlaten. “Ik ben toaal niet teleurgsteld”, aldus Nora. “We hebben ontzettend ons best gedaan, en heel erg genoten.” Waarop ze ook haar danspartner Adrian bedankte. “Fijn dat je me altijd gesteund hebt doorheen dit hele avontuur. We hebben afgezien, maar het was geweldig dat ik dit met jou mocht doen.”

Nadien brachten Nina en Jonatan - de jongste deelnemers van dit seizoen - elk nog een nieuw ingestudeerde freestyle. De kijker bepaalde vervolgens wie de trofee mee naar huis nam. Dat werd Nina, die dat zelf amper kon geloven. “Ik had echt niet verwacht dat we zouden winnen”, klonk het. “Jonatan was echt drie keer geweldig. Ik wil Simone bedanken voor alles. Hij is echt mijn grote broer geworden, en dat blijft ook zo.”

Benieuwd naar alle optredens van de avond? We zetten ze voor je op een rijtje.

Glitter and glamour! De finale van ‘Dancing with the Stars’ ging van start met een spetterende openingsdans.

Nina Derwael en danspartner Simone dansten een verrassende Paso Doble, op de tonen van Mäneskin.

De moderne dans van Jonatan Medart en Björk ontroerde de volledige studio. Het leverde Jonatan meteen z’n eerste tien van het seizoen op. Jammer dus dat de jurypunten deze keer niet meetelden...

Nora Gharib en danspartner Adrian legden de lat hoog met een fantastische samba.

Jonatan Medart en Björk schitterden opnieuw met hun tango. Dat deden ze deze keer zonder Jonatans papa Kris, die vanuit het publiek supporterde.

Nina Derwael danste deze samba een eerste keer met Frank tijdens de ‘Switch Up’-aflevering, maar bracht haar dans deze keer met vaste danspartner Simone. Het leverde hen van de jury een perfecte score op.

Nora Gharib en Adrian dansten hun sensuele tango opnieuw.

