Specials van Jeroen Meus en BV’s op een zeilboot: met dit aanbod pakken VRT en VIER uit tijdens de feestdagen

TVTradities zijn er om in ere gehouden te worden. En dus pakt Eén naar goede gewoonte fors uit in de laatste week van het jaar. En omdat de nood aan tv-vertier in coronatijden nog groter is, smijt de openbare omroep er zijn kanonnen Jeroen Meus, Ben Crabbé, Sven De Leijer, Bart Peeters, Kamal Kharmach en alle Kampioenen tegenaan om u op te vrolijken. Bij VIER pakken ze dan weer uit met Peter Van de Veire en een hoop BV’s op een zeilboot.

Kerstspecials, muziek, humor en een schep informatie. Dat zijn, net als bij VTM, de ingrediënten van Eén om uw lange avonden thuis richting 2021 te verzachten. Nog voor de portie harde dagelijkse realiteit met 'Het journaal', krijgt de Eén-kijker een portie kerstnostalgie voorgeschoteld. Jeroen Meus pakt vanaf volgende maandag al uit met het nationale kerstmenu (met onder meer een fris kruidenslaatje met krab en gerookte zalm, en een vidé van kalkoen met kroketten), om vervolgens twee weken lang op een speciale locatie te lande 'Dagelijkse winterkost' te maken.

Al even traditioneel pakt Ben Crabbé uit met een speciale 'Blokken'-week, vanaf 28 december. Tien bekende koppen, met onder anderen Eddy en Stephanie Planckaert, spelen ten voordele van Kom op tegen Kanker.

De hele kerstvakantie lang is er elke weekavond Sven De Leijer en zijn ‘Vrede op aarde'. Met alweer een bekende jury, elke avond boeiende praatgasten en de eigengereide blik van De Leijer op wat een jaar actualiteit leek. Luc Haekens is de vliegende reporter van dienst. Op 23 december zal Sven als trouwe fan van het eerste uur 25 jaar 'Thuis' op gepaste wijze in de bloemetjes zetten.

Volledig scherm De hele kerstvakantie lang is er elke weekavond Sven De Leijer en zijn ‘Vrede op aarde'. © VRT

Ode aan Xavier

De populairste voetbalploeg van het land, 'F.C. De Kampioenen', blies dit jaar dertig kaarsjes uit. Dat moest gevierd worden met een ultieme reeks nieuwe afleveringen, maar de dood van Johny 'Xavier' Voners besliste er anders over. Uiteindelijk werd gekozen om op kerstdag een extra lange special te brengen. Met talloze herinneringen aan de markantste momenten van de 'Kampioenen'-saga, al zullen ze het ook hebben over de eerste kerst zonder hun geliefde Xavier.

Geen kerstvakantie zonder Bart Peeters. Ook niet in dit coronajaar. Op 26 december brengt hij samen met kersverse mama Nora Gharib de 'Merci voor de muziek kerstspecial'. Het duo verrast met de hulp van bekend en onbekend Vlaanderen weer enkele mensen met muziek.

Nieuwe normaal

Tot slot nog een paar extra specials. Martine Tanghe mag even terugkomen uit pensioen. Zij vertelt op 28 december 'Het jaaroverzicht 2020 - het nieuwe normaal'. Op eindejaarsavond is er 'Mag ik even 2020', de conférence van Kamal Kharmach, waarna er wordt afgeteld naar 2021.

Op 1 januari mogen late katers dan verdreven worden met de special 'Chateau Planckaert'. Met speciale avonturen van de populairste tv-familie van het jaar.

‘Het Rad’, ‘Over de oceaan’ en ‘Dancing with the Stars’ trekken VIER naar 2021

Tot vorig jaar sloot VIER de deuren nagenoeg volledig als de eindejaarsperiode zich aandiende. Een “korte winterslaap” heette het toen. Dit jaar is daarvan geen sprake, en wordt het eerder ‘business as usual’.

Sowieso is de headliner al bekend tot en met donderdag 17 december, de dag waarop Erik Van Looy de opvolger van Lieven Scheire kan aanduiden in ‘De slimste mens ter wereld’. “En nadien programmeren we gewoon door zonder winterslaap. We gaan voor een winter vol warmte én verrassend entertainment bij VIER”, aldus adjunct-programmadirecteur Miguel Casier.

Vanaf maandag 21 december start Peter Van de Veire met ‘Het rad’, dat dan van maandag tot vrijdag, maar niet op kerst- en oudejaarsavond, zal draaien. Met opnieuw Wim Opbrouck als praatgrage magazijnier van de prijzenwinkels.

Volledig scherm Het rad komt terug - Peter van de veire © VIER

Vanaf 28 december pakt VIER ook uit met ‘Over de oceaan’, het een jaar geleden ingeblikte reisavontuur van Evi Hanssen, Jani Kazaltzis, Imke Courtois en Otto-Jan Ham, die met een zeilboot de Atlantische Oceaan overstaken.

Opvallend is ook de special ‘Dancing with the Stars: the winner takes it all’. Terwijl het nog wachten is op een coronaproof versie van het derde seizoen, geven ex-winnaars Julie Vermeire en James Cooke in de special aan de hand van beelden uit het eerste en tweede seizoen van ‘Dancing with the Stars’ hun geheimen prijs om de danswedstrijd te winnen.

Binnenkijken bij Gert

Nieuw is ook dat VIER in januari meteen wil meespelen. Opvallendste nieuwkomer daarbij is ‘De Verhulstjes’, over het leven en welzijn van de familie Verhulst in hun heel bijzondere bubbel, diep in de duinen van Oostduinkerke. Daar volgen ze het reilen en zeilen in villa Verhulst op de voet. Pater familias Gert Verhulst en zijn vrouw Ellen, zoon Viktor, dochter Marie en haar vriend Jef, opa Jos en de ondeugende bouviers Leo en Marcel geven Vlaanderen binnenkort een unieke inkijk in hun leven.

De zender pakt na ‘Bake Off Vlaanderen’ ook uit met een kerstspecial van ‘Bake Off’ en daarna met ‘Junior Bake Off’, met Jeroom als opmerkelijke gastheer. En er komt een nieuw seizoen van ‘Boerenjaar’, de docureeks over het boerenleven in coronatijden. Het wordt bovendien uiteraard uitkijken naar de nieuwe reeks van ‘Big Brother’, die al op 4 januari van start gaat.

Later dit voorjaar komen onder meer ‘De mol’, ‘Gert Late Night’ en ‘Blind gekocht’ terug.

