‘Special Forces’ stilaan onhoudbaar voor deelnemende BV’s, Francisco Schuster stapt op: “Ik bereikte mijn breekpunt”

TV “Explicie­ter dan alles wat ik hiervoor gedaan heb": Pommelien Thijs speelt in ‘Knokke Off’ eerste grote hoofdrol na ‘#LikeMe’

Ze werd volwassen voor onze tv-kijkende ogen: Pommelien Thijs is niet meer het jonge, verlegen meisje uit ‘#LikeMe’, en dat bewijst ze met haar nietsverhullende eerste hoofdrol in ‘Knokke off’. Daar krijgt ze enkele pittige scènes voor de kiezen. Hoe ze de opnames beleefde en wat haar ouders daar van maken, vertelt ze in dit interview. “Na een tijdje werden de naaktscènes minder eng.”