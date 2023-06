‘Special Forces’-instructeur Blom zag BV’s kraken onder zijn bewind: “Natúúrlijk is de opleiding in het echt zwaarder”

TV Grote liefde? Megan Desaever deelt eerste vakantiefoto’s met Joey uit ‘Ex on the Beach’

‘Temptation Island’-babe Megan Desaever lijkt dan toch toe te geven dat er meer dan vriendschap is tussen haar en Joey Ceti, met wie ze samen in het nieuwe seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ te zien is. Zo deelt ze voor het eerst foto’s met Joey tijdens haar vakantie in Egypte, in een innige omhelzing.