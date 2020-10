Speciaal voor Wereld Pasta Dag: 8 ‘heerlijke’ kijktips van Sven Ornelis

“Vandaag eten we minstens even vaak spaghetti als aardappelen, maar ooit was pasta voor niet-Italianen nog echt iets exotisch. Op de BBC haalden ze daar in 1957 een sublieme 1 april-grap mee uit, nog altijd een van de meest geslaagde ooit op televisie. Een cameraploeg van het actuamagazine Panorama was zogezegd naar het dorpje Ticino aan het Luganomeer gereisd, waar tijdens de lente de slierten pasta aan de bomen groeiden. Je zag de dametjes van het dorp de spaghetti van de bomen trekken en in de Alpijnse zon te drogen leggen. Het was zelfs een extra goed jaar, want het weer was bijzonder zacht geweest en de oogst van de raccolta degli spaghetti – de spaghettipluk – overvloedig, vertelde de zeer serieuze commentator erbij. En wat dacht je: na de uitzending stond de BBC-telefoon roodgloeiend, want de Britten wilden allemaal zo’n spaghettiboom in hun tuin.”