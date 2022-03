Speciaal voor ‘Oekraïne 12-12': zo klinkt de begingeneriek van ‘Thuis’ in het Oekraïens

TV Emotionele Gert in ‘De Verhulst­jes’ wanneer hij terugdenkt aan zijn ouders: “Heb ik wel genoeg gedaan?”

Maandagavond is het alweer de laatste aflevering van ‘De Verhulstjes’. De familie is nog steeds op skivakantie in Oostenrijk, waar ze Gerts verjaardag vieren. Wanneer hij terugdenkt aan zijn ouders, krijgt hij het even moeilijk: “Wat had je meer kunnen doen, liefje?”

14 maart