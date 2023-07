Spanningen tussen Nele en Nikolaas bereiken een hoogtepunt in ‘B&B Zoekt Lief’: “Ik ben teleurgesteld dat je zo snel opgeeft”

TV “Onze eerste ontmoeting? Ik was een bloemen­meis­je, zij megacool”: Evelien Bosmans over vriend­schap met Frances Lefebure

De ‘befkes’, oftewel de drie boezemvriendinnen An (Frances Lefebure), Flo (Evelien Bosmans) en Violet (Daphne Wellens) zijn helemaal terug in het langverwachte tweede seizoen van ‘F*** You Very, Very Much’. Een dubbelgesprek met hoofdrolspeelsters Frances (34) en Evelien (33) over de reeks, hun vriendschap én hun toekomstplannen. “Mensen zeggen tegen mij dat ik de pregnancy glow heb, maar zelf zie ik dat niét...”