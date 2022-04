Spanningen lopen hoog op in ‘Huis gemaakt’: “Iemand moet nu eenmaal de stomme klusjes doen”

TVEr staat alweer een nieuwe deadline voor de deur in ‘Huis gemaakt’ en dat brengt de nodige spanningen met zich mee. In Beringen stapelen de frustraties tussen Younes en Eline zich duidelijk op. En ook in Antwerpen zit de sfeer er niet bepaald in.

In Beringen zetten Younes en Eline alles op alles in de slaapkamer die ze voor dochtertje Lena afwerken. Zij mag zelf jury spelen en het juiste design voor haar kamer kiezen. Het jonge koppel staat er ondertussen ook alleen voor en moeten een tandje bijsteken. Alleen blijkt er nog onduidelijkheid te zijn over de taakverdeling. Younes is volgens zijn vriendin Eline verantwoordelijk voor het uitspoelen van de emmers. Want iemand “moet nu eenmaal de stomme klusjes doen”. Younes zelf is daar niet zo blij mee. “Je bent echt heel moeilijk en veeleisend.”

Ook in Antwerpen zit de sfeer er niet in. De koppels voelen dat het jurymoment nadert en als gevolg stijgt de spanning gevoelig. Wanneer Anaïs aan Lien vraagt om de cirkelzaag te lenen, reageert deze laatste wel heel kort. “In zo’n situaties leer je mensen beter kennen. Het is gewoon jammer”, klinkt het bij Anaïs. En ook haar vriend Cedric is teleurgesteld na de botte reactie van Lien. “Ik zou niet zeggen dat de vriendschap voorbij is, maar het blijft wel een rare redenering.”

In Antwerpen was het uur van de waarheid ook eindelijk aangebroken. De jury ging langs in de verschillende slaapkamers en gaf feedback. Zowel bij Cedric en Anaïs als bij Lien en Melvin kwam er kritiek. “Zoiets kan je gewoon niet aan ons tonen.” Uiteindelijk kwam er wel één koppel als winnaar uit de bus. Al waren juryleden Gert, Cerina en Hadisa niet unaniem in hun beslissing. “Het was een zwaar verdict.”

LEES OOK: