Spanningen in ‘De Bachelor’: Fabrizio duikt in bed met alle drie overgebleven kandidates (en daar zijn die niet zo blij mee)

TVOpmerkelijke bekentenissen in ‘De Bachelor’ woensdagavond. Fabrizio gaf er - in gesprek met Goedele - toe dat hij met elk van z’n drie overgebleven vrouwen het bed had gedeeld op de dream dates . “En dat weten ze niet van elkaar.”

‘Temptation Island’ of ‘De Bachelor’: wie gisterenavond de amoureuze zoektocht van Fabrizio Tzinaridis (29) bekeek op Play4, kon beginnen twijfelen. Fabrizio 2.0 - de versie die (zogezegd) geleerd heeft uit z’n relationele fouten van weleer - bleek in één klap weer de verleider die we enkele jaren geleden tijdens de ultieme relatietest leerden kennen. In gesprek met Goedele - die de bachelor coacht tijdens z’n Grieks-Belgische avontuur - vertelt hij namelijk dat hij zowel met Madieke, Sanne als Margaux seks heeft gehad op hun respectievelijke dream dates.

De Nederlandse sportcoach Madieke (28) is het eerst aan de beurt. Over haar zegt Fabrizio ‘dat het intieme gedeelte heel goed verlopen is.’ “Ik ga het passioneel noemen”, oordeelt Fabrizio zelfs. Waarop Goedele wil weten of Fabrizio ook op de tweede dream date - met de Nederlandse online marketeer Sanne (34) - seks heeft. Fabrizio bevestigt, maar verduidelijkt dat het met Sanne slechts om lust gaat. Geen twee zonder drie, zo blijkt enkele tellen later. Met de Belgische studente Margaux (22) duikt Fabrizio - na een gesprek over haar ex - eveneens tussen de lakens. “Maar het was geen goedmaakseks”, vertelt hij aan klankbord Goedele. “Het was gewoon seks.”

“‘Temptation’ was mijn wereld niet”

Saillant detail: geen van de drie kandidates weet op dat moment (vlak voor de roosceremonie, red.) dat Fabrizio niet alleen met hen het bed heeft gedeeld. Wanneer hij die info even later alsnog verstrekt, zorgt dat niet exact voor hoeraatjes bij overblijvers Madieke en Margaux. Madieke - die van haar gevoelens geen geheim maakt - is zichtbaar aangedaan, en lijkt de gedachtegang van Fabrizio niet te volgen. Dat belooft niet veel goeds voor volgende week, wanneer Fabrizio de laatste roos uitdeelt...

Het is een heel contrast met wat Fabrizio voor aanvang van het programma verkondigde. “Het ontbrak me vroeger aan zelfvertrouwen en zelfrespect om relaties te doen slagen”, stelde hij. “Weet je dat ik tijdens ‘Temptation Island’ tussen de opnames door zat te huilen? Dat was mijn wereld niet, maar ik deed alsof. Om erbij te horen, en leuk gevonden te worden. Een jaar geleden besefte ik pas dat het anders moest, en begon ik aan mezelf te werken. Ik weet dat ik vrouwelijke aandacht nu beter kan plaatsen, en dat ik minder snel verliefd word. Ik wil een partner die voor mij kiest als persoon, en niet omdat ik een bekende kop heb.”

