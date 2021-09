Spanning, pracht en praal: deze series over het Romeinse tijdperk boeien van begin tot eind

De Romeinse geschiedenis zit vol veroveringen, intriges en straffe leiders. De weelderige pracht en praal én verbluffende locaties: het mag niet verbazen dat er talloze series en films gemaakt worden over het populaire tijdperk. Naar aanleiding van het gloednieuwe derde seizoen van ‘Britannia’ (Streamz) bundelen we de beste series uit de klassieke oudheid.

1. ‘Britannia’ - seizoen 3 (sinds 2017) - Streamz

Sinds 2018 loopt op de Britse zender Sky de historische fantasyreeks ‘Britannia’. Het verhaal speelt zich af in het jaar 43 na Christus, wanneer de Romeinen Groot-Brittannië binnenvallen. Ze zijn vastberaden om het Britse eiland te heroveren, maar daarvoor zullen ze eerst voorbij de Kelten moeten geraken. In het derde seizoen volgen we een jonge vrouw die samen met een groep zonderlingen een rebellie wil starten. Een volgende clash tussen Romeinen en Kelten laat immers niet op zich wachten en belooft een hevige strijd te worden. ‘The Walking Dead’-acteur David Morrisey is zonder twijfel de bekendste kop van het gezelschap. Voor dit derde deel voegt ook Sophie Okonedo (‘Ratched’) - die meteen een belangrijke rol te pakken heeft - zich bij de cast.

2. ‘Barbarians' (sinds 2020) - Netflix

Deze Duitse historische oorlogsdramaserie kwam in oktober vorig jaar uit en veroverde meteen een plek bovenaan de top best bekeken series van dat moment. Terecht, zo blijkt, want de actiereeks weet spannende intriges, sterke personages, bloederige taferelen en stevige vechtscènes te combineren tot een boeiend en smaakvol geheel. De reeks draait rond een Romeinse officier die moet kiezen tussen het machtige rijk waarin hij is opgegroeid en zijn eigen volksstam, met een episch conflict tot gevolg. Netflix bestelde in november 2020 gelijk een tweede seizoen.

We situeren ons in de 1e eeuw voor Christus. De Romeinse Republiek gaat gebukt onder een golf van machtsstrubbelingen en verwoestende veldslagen in zijn omvorming tot het Romeinse Rijk. ‘Rome' vertelt het eeuwenoud verhaal rond Julius Caesar’s overwinning in Gallië en alles wat daarop volgde, door de ogen van twee doodnormale soldaten. De historische reeks is ronduit indrukwekkend omwille van het krachtig verhaal, de magnifieke locaties en een schitterende rist acteurs. ‘Rome’ werd internationaal enthousiast onthaald en bekroond met zeven Emmy-awards!

4. ‘Spartacus' (2010-2013) - Prime Video/Netflix

Deze Nieuw-Zeelandse serie van Steven S. DeKnight zoomt in op het leven van een Tharcische man, die veroordeeld is tot de dood maar bij wonder weet te overleven. Hij wordt herboren als Spartacus, de gladiator die een heuse slavenopstand tegen de Romeinen leidde. Van zijn tijd als bondgenoot tot het verraad en zijn evolutie naar gladiator: deze serie brengt de historie knap in beeld. Netflix en Prime Video hebben vier seizoenen in petto om van begin tot eind vol spanning te verslinden.

5. ‘Roman Empire’ (sinds 2016) - Apple TV+/Netflix

‘Roman Empire’ is de meest atypische reeks in dit lijstje. De Amerikaanse serie is een mix van documentaire en een meeslepend, historisch epos. De anthologyreeks schetst de gebeurtenissen in het Romeinse Rijk aan de hand van drie seizoenen, met elk hun eigen verhaal. Seizoen 1, ‘Reign of Blood’, is een zesdelig verhaal over keizer Commodus. Het tweede seizoen, ‘Master of Rome’, vertelt in vijf delen de opkomst van dictator Julius Caesar en de val van de Romeinse Republiek. Het derde (en voorlopig laatste) seizoen ‘The Mad Emperor’ gaat dan weer over keizer Caligula. Leerrijk, boeiend en verrassend.

