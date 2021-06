Spanning loopt hoog op tijdens gijzeling in ‘Thuis’: kan huisarts Judith gered worden?

Maak kennis met de knappe melkveeboe­rin Elien (25): "Als je haar tijdens uitgaan zou tegenkomen, zou je niet denken dat het een boerin is”

1 juni Elien is 25 jaar en staat elke dag tussen de koeien. Ze hoopte de liefde van haar leven te vinden op een fuif. Voorlopig nog zonder succes. Gelukkig komt cupido Dina to the rescue in Boer zkt. Vrouw! Meer weten over Elien? Bekijk dan de video hierboven!