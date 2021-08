Spanning en liefde versmelten: dit zijn onze favoriete thrillers met een romantisch jasje

Of het een heet najaar wordt weten we nog niet. Maar net zoals het kwakkelende weer niet kan kiezen tussen warm of koud, maken we ook in onze streamingselectie geen keuzes. We vullen onze Kijkgids deze keer aan met films en series waarin spanning en liefde vlotjes haasje over spelen. Zo is er onder meer het Oscarwinnende sprookje ‘The Shape of Water’ (Disney+), de hitsige vampierenreeks ‘True Blood’(Streamz) en een knappe affaire in ‘Unfaithful’ (Prime Video).