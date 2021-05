Spanning blijft stijgen in ‘Thuis’: Peter Van de Velde en ‘De Thuisploeg’ lichten een tip van de sluier

De acteur postte op zijn Instagram een foto waarin hij als Jacques drijfnat een pistool vasthoudt. Is hij dan de man die de kijkers dinsdag in het water hoorden vallen? En aangezien hij een wapen hanteert, overleefde hij het vuurgevecht? Kijkers zijn het ondertussen al wat gewoon dat de acteur wel eens vaker onbewust verhaallijnen in ‘Thuis’ voortijdig laat lekken. Zo verklapte hij enkele maanden geleden de uitzenddatum van de seizoensfinale. Iets wat de makers graag nog even geheim wilden houden. Bovendien vertelde hij in een interview ook dat zijn personage Jacques nog voor het einde van dit seizoen uit de reeks zou verdwijnen.

De Thuisploeg

Omdat nog meer commotie op sociale media altijd welkom is voor de kijkcijfers op tv, pakken de makers binnenkort met een extra initiatief uit. Vanaf vrijdag 4 juni worden de fans dagelijks getrakteerd op ‘De Thuisploeg’, een praatshow van een halfuurtje over ‘Thuis’, die via online, via Telenet en op VRTNU kan bekeken worden. De hosts zijn voor de gelegenheid Lynn Van den Broeck (Viv) en Raf Jansen (Dieter) en zij ontvangen elke avond in het decor van Bar Madam twee praatgasten om over de aflevering van die avond een boompje op te zetten. Hun gezelschap zal bestaan uit een vertrouwd ‘Thuis’-gezicht en een bekende fan. Samen blikken ze terug op het voorbije seizoen en de recente gebeurtenissen, maar ook een beetje vooruit. Gasten Marie Verhulst, Riadh Bahri, de vorige Miss België Celine Van Ouytsel , ‘Down the road’-gezicht Lore Schueremans, MNM-dj Sander Gillis en het duo Jolien Roets (Qmusic) en dj Hakim Chatar mogen naar hartelust speculeren over de mogelijke ontknoping of cliffhangers in de seizoensfinale op vrijdag 11 juni.