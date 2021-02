Spanning bij Big Brother: Jerrel zorgt opnieuw voor problemen

Ondertussen heeft het huis dus met de Nederlandse studente Jill (22) een nieuwe huismeester. Zij werd door de kijker verkozen als de populairste kandidate, wat haar ook deze titel opleverde. Jill kan bijgevolg deze week niet geëlimineerd worden. Daarnaast mag ze drie eigen huisregels bepalen en het budget voor de boodschappen beheren.

Verkleedfeestje

Maar voor de nieuwe huismeester écht haar gezag kan laten gelden, krijgt de vorige huismeester - Naomi (31) voor de aandachtige en iets minder aandachtige kijker - nog de eer om haar huisgenoten warm te maken voor een heus verkleedfeestje.

Het ‘briljante’ idee van Jill

Zelf vond ze het een fantastisch plan: de ochtend iedere dag op gang trekken met een heuse polonaise. Helaas voor huismeester Jill is niet iedereen even enthousiast. En eerlijk? We snappen dat volkomen. Frans Bauer op een nuchtere maag is nu eenmaal te veel van het goede. Iets zegt ons dan ook dat de Nederlandse studente zich hierdoor niet echt geliefd maakt bij de andere leden van de groep, die wél graag uitslapen. Ja Zoey (29) en Julie (34), we kijken naar jullie.

Jerrel zoekt alweer ruzie

Daarna is het - ondanks z’n belofte om het beter te doen dan gisteren - toch opnieuw tijd voor Jerrel (25) om z’n medebewoners op de kast te jagen. Zo weigert hij om z’n collega-nieuwelingen Matt (20) en Mike (29) echt te helpen bij de opdracht die ze van ‘Big Brother’ gekregen hebben: de tuin sneeuwvrij houden. En dat werkt vooral Matt danig op de zenuwen. We kunnen hem alvast geen ongelijk geven, om eerlijk te zijn. Nog eventjes en we zouden bijna willen dat ‘Terror Theo’ terugkeert in het huis!

Twist bij de nominaties

Als het van een aantal bewoners afhangt, nomineren ze de make-upartiest zonder pardon. Maar helaas, pindakaas. De drie nieuwelingen kunnen deze week er niet uit gestemd worden. Daar is - weinig verrassend - vooral Jerrel opgelucht over, al betekent het minder goed nieuws voor de anciens. Volgens Patrick (59) betekent dit dat de anderen zullen kiezen tussen hem, Thomas (23) en Nick (30). Of hij ook gelijk krijgt, ontdekken we morgen!

Big Brother, elke werkdag om 22.30 uur op Play 4. Via goplay.be zullen de afleveringen wel steeds om 21u30 beschikbaar zijn. Elke donderdag om 21.30 uur is er de liveshow ‘Big Brother: Live’, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire.

