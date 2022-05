Spannende momenten in ‘Helden van hier: de MUG’: “Het hart klopt terug, maar hij doet het nog niet goed”

TV Davina Michelle brengt in ‘Liefde voor muziek’ een energieke versie van 'Indian Summer’

Op maandagavond staan in ‘Liefde voor muziek’ de nummers van Ozark Henry centraal. Davina Michelle verrast alvast met haar versie van ‘Indian Summer’. “Ik ben er enorm door gepakt. De energie die je in dit nummer hebt gestoken is zo op zijn plaats”

9 mei