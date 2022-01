Spannend vuurgevecht loopt dramatisch af in ‘Familie’

‘Familie’ kende zo een dramatisch einde en neemt ook afscheid van rasacteur Herbert Flack, die de kijkers de voorbije maanden meenam in een spannende en mysterieuze verhaallijn. De dood van Leon betekent ook de start van een nieuw verhaal, want hij stopte Lars vlak voor hij stierf nog een sleutel in de hand. De sleutel waar Koen halsstarrig naar op zoek is.

“Leon was een tijdelijke rol”, zegt Wim Feyaerts, creative producer van ‘Familie’. “Dat het personage al na vijf maanden zou sterven en zijn verhaal dus eindig was, is misschien jammer voor de kijker, maar vond Herbert net oké. Bij zijn afscheid klonk hij zeer positief over onze manier van werken en hoe de plot in elkaar stak. Herbert was ook blij met het resultaat op tv.”