‘South Park’ steekt de draak met prins Harry en Meghan Markle in nieuwe aflevering

In de aflevering in kwestie worden Harry en Meghan in beeld gebracht als de prins en prinses van Canada, een jong koppel dat luidkeels om privacy vraagt. Al is het stel duidelijk ook allesbehalve bang van de schijnwerpers. Op een bepaald moment in de aflevering maken de twee figuurtjes bijvoorbeeld hun opwachting in ‘Good Morning Canada’. Het tweetal heeft ook twee spandoeken met zich mee met daarop de boodschap “Wij willen privacy” en “Laat ons met rust”. Kort na aanvang van het interview vraagt de host of het stel wel écht geïnteresseerd is privacy. De prins van Canada heeft namelijk net een boek uitgebracht over zijn familie. Een opmerking die de twee niet kunnen appreciëren, want kort nadien stormen de prins en prinses het podium af.