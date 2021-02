‘South Park’ krijgt tweede coronaspecial wegens ongezien succes

Muziek Niels Destadsba­der verklapt geheimpje in ‘The Voice’: “Max Colombie kwam ooit voor ons auditie doen”

19 februari Wie weet was het ooit wel ‘Colombie en Destadsbader’ geweest, want in de derde aflevering van ‘The Voice’ doet Niels wel een heel verrassende onthulling vanavond. Zo kwam Max Colombie van ‘Oscar And The Wolf’ ooit auditie doen bij hem. “Maar volgens ons was hij het toch niet helemaal.”