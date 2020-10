Sopraan Astrid Stockman, dé revelatie op tv: "Dankzij 'Vive le Vélo' zit mijn najaar goed vol"

"Vroeger dacht ik dat de winnaar altijd degene was die het hardst kon trappen." Ja, sopraan en zelfverklaard wielertoerist Astrid Stockman heeft wel degelijk heel wat bijgeleerd in die maanden aan de zijde van Karl Vannieuwkerke - gisteren was het de laatste aflevering van 'Vive le Vélo', in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen zondag. Niet alleen over het wielrennen - "Het is een luxepositie om in dit programma te zitten, met allemaal mensen die er keiveel over weten" - maar ook over hoe ze omgaat met het concept 'livetelevisie'. "Het is een heel andere manier van werken dan ik gewoon was. Kort op de bal spelen, soms last minute alles omgooien... Heel spannend vind ik, maar ik voel me er wel goed bij."