“Soms vroegen we ons af wat bepaalde artiesten er kwamen doen”: Clouseau blikt terug op de hoogdagen van ‘Tien om te zien’

"Remco, ik heb geen goed nieuws...": officiële trailer van docureeks 'Rainbow Remco' gelost

YouTuber Average Rob (31) kroop voor de Streamz-documentaire ‘Rainbow Remco’, in het spoor van wereldkampioen Remco Evenepoel (23) en volgde de sportheld op de voet. Alle ups en downs worden in deze docu in beeld gebracht. Van euforie, tot teleurstelling. “Het beest is los, maatje!”