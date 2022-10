Sofie wint ‘De Schaal van Pascale’: “Toont dat ik meer in mezelf moet geloven”

“Dit is te zot!”, aldus Sofie in een eerste reactie. “Dit hele avontuur en dan deze kers op de taart, echt zot. Dit had ik nooit gedacht. Deze Schaal van Pascale toont voor mij: je kan het wél, je moet gewoon iets meer in jezelf geloven. Gewoon doordoen en niet twijfelen, dat zit allemaal vervat in deze schaal.”

Sofie won een schaal vervaardigd door Pascale Naessens, waar echt goud in verwerkt zit. “Sofie startte met een klein hartje en was heel onzeker”, besluit Pascale. “Je zag dat ze openbloeide en iedere keer nieuwe stappen zette. Vandaag zie je een zelfzekere vrouw die heel veel heeft bijgeleerd en nog meer plannen heeft. Heel mooi om te zien hoe ze geëvolueerd is en de winnaar is geworden.” Ook Tortus vat haar overwinning mooi samen: “Good craftsmanship, personality and I love that her work is a little crooked. It’s perfectly imperfect.”

Sofie haalde de overwinning binnen na twee uitdagende opdrachten waarin techniciteit de bovenhand nam. Haar creativiteit en vakmanschap sprong de jury week na week in het oog. In de finale pakte ze uit met een aperoset die gebaseerd was op een zelf ontworpen tafellaken, met bijhorende servetten en illustraties die in haar keramiek doorliepen. Die blies juryleden Pascale, Tortus en Rudie helemaal van hun sokken.

Volledig scherm "Dit had ik nooit gedacht. Deze Schaal van Pascale toont voor mij: je kan het wél, je moet gewoon iets meer in jezelf geloven. Gewoon doordoen en niet twijfelen, dat zit allemaal vervat in deze schaal.” © VTM