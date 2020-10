Sofie rijdt met een wensambulance: “We laten de laatste wens van terminale patiënten uitkomen”

TV Al meer dan een jaar verdwenen: wat gebeurde er met de ex van ‘Selling Sun­set'-ster Amanza?

17 oktober “Mijn kinderen hebben hun vader al meer dan een jaar niet gezien." Naast indrukwekkende huizen en knappe makelaars bevat de Netflix-reeks ‘Selling Sunset’ ook het nodige mysterie. Want wat is er gebeurd met NFL-speler Ralph Brown (42), de verdwenen ex van een van de makelaars?