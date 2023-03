Soaperstar moet ‘The Masked Singer’ verlaten, ontdek het hier wie er onder het masker zat én herbekijk alle hoogtepunten

TV Kapitein Piet uit ‘Over de oceaan’: “Ik ben geen tiran, maar als Ella Leyers haar vingers dreigt te verliezen, móet ik roepen”

“Zeilen is de traagste, duurste en meest oncomfortabele manier van reizen. En toch kan ik niet zonder.” Ziedaar hoe kapitein Piet Smet (60) uit ‘Over de oceaan’ zichzelf typeert. Of hij nu BV’s aan boord heeft, of (rijke) aspirant-zeilers, hij ziet het als z’n taak om hen de finesses bij te brengen. “Ooit zei iemand: ‘Ik leerde zelf met m’n Ferrari rijden, ik heb je hulp niet nodig.’ Honderd meter verder had-ie z’n eerste aanvaring", vertelt hij aan ‘Dag Allemaal’. Kapitein Piet duikt in de vele gevaren die gepaard gaan met de oversteek, de spanningen aan boord en het moeilijk moment in ‘Over de oceaan’ toen alles dreigde mis te lopen. “De risico’s toen waren enorm.”