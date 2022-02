SOAPCHECK. Vincent Banic in zijn onderbroek en ook Lisa en Jonas gaan uit de kleren

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Thuis’: Tv-studio verkocht

Brouwerij De Hoorn, de bakermat van de Stella Artois-brouwerij, heeft de Manhattan aan de Leuvense vaart opgekocht. Dat is tegenwoordig de thuisbasis voor de studio-opnames van ‘Thuis’. Het gebouw was vroeger een discotheek en deed nadien dienst als de tv-studio voor ‘Tien om te Zien’. ‘Leuven en de Vaartkom zijn in volle ontwikkeling. Een gebouw als de Manhattan zal een hotspot in de stad kunnen worden’, klinkt het bij de nieuwe eigenaars. Al moet de komende maanden nog worden bekeken hoe het terrein van de Manhattan kan uitgroeien tot een levendige werk- en ontmoetingsplek. De opnames van ‘Thuis’ zouden de komende jaren niet in het gedrang komen en kunnen blijven doorgaan.

‘Familie’: In zijn onderbroek

‘Familie’-acteur Vincent Banic (Guido) gebruikt sociale media soms ook voor commerciële boodschappen, zoals bij deze foto. De acteur liet weten dat hij nogal kouwelijk aangelegd is, zeker als het buiten slecht weer is. Vandaar dat hij warm ondergoed verkiest. Natuurlijk van een bepaald merk. Om die boodschap te benadrukken, maakte hij een selfie in zijn onderbroek. ‘Je lijkt wel Jezus’, merkte een volger op. Iemand anders vond: ‘Een BV in zijn ondergoed en met zijn sokken aan: waar heb ik dat nog gezien?’

‘Lisa’: Huwelijk op komst?

De winterstop is voorbij en sinds deze week is de telenovelle ‘Lisa’ opnieuw op VTM te zien. Op sociale media wordt er druk gespeculeerd over wat de kijker dit seizoen te wachten staat. In ‘Anna und die Liebe’, de Duitse reeks waarop ‘Lisa’ gebaseerd is, trouwt Lisa (Tinne Oltmans) met Jonas (Oscar Willems) en wordt de aandacht verlegd naar het nieuwe personage Mia. Zij debuteerde vlak voor de winterstop ook in de Vlaamse serie en wordt door ex-’Familie’-actrice Jasmijn Van Hoof (Stefanie) vertolkt. De makers hebben echter al laten weten dat de verhaallijnen in de Duitse versie niet meer strikt gevolgd worden voor de Vlaamse reeks. Op die manier blijft het dus spannend. Nog meer goed nieuws voor de ‘Lisa’-lovers: binnenkort verschijnen deel 5 en 6 in de ‘Lisa’-boekenreeks.

‘Thuis’: Geen beelden van de cruise

Van de exotische cruise die Simonne (Marleen Merckx) en Tania (Katrien De Becker) in ‘Thuis’ maken, worden geen beelden getoond. Over de reis zal in de serie dus enkel gepraat worden. ‘Het is voor ons veel te duur om voor zo’n kleine verhaallijn met een filmploeg naar een zonnige bestemming te trekken’, laat ‘Thuis’-producer Hans Roggen weten. ‘En in eigen land konden we die beelden ook niet maken. De afleveringen werden in december opgenomen en toen lagen er in de haven van Antwerpen amper cruiseschepen. Bovendien was het weer dan allesbehalve zonnig en warm, wat toch wel nodig is voor bij die beelden.’

‘Familie’: Al 700 dagen nuchter

‘Mo how zeg’, merkt Cathérine Kools (40) trots op bij haar nieuwe mijlpaal. De actrice die in ‘Familie’ Leen speelde, kiest voor een alcoholvrij bestaan en dat lukt haar niet alleen tijdens Tournée Minérale maar ondertussen al 700 dagen. Over haar motivatie en ervaringen schrijft ze een boek, dat later bij Borgerhoff & Lamberigts zal verschijnen. Dat blijkt een ‘work in progress’ te zijn met een schrijfsessie aan zee, waarvan ze enkele beelden postte.

’Thuis’: Blik achter de schermen

Op het Instagram-account van ‘Thuis’ verscheen een grappig filmpje. Daarin gunnen de twee tieneractrices Apolonia Sterckx (Britney) en Sofia Zaifri (Zihame) de kijker een ongewone blik achter de schermen in de tv-studio. Zo laten ze op het ritme van een leuk muziekje zien dat er op de set achter de voordeur enkel een fotowand staat, er geen water uit de kraantjes in het decor loopt, trappen niet naar een bovenverdieping leiden en de ziekenhuiskamer slechts drie muren telt.

’Familie’: Droom waarmaken

De KetnetBand, goed voor ongeveer 100 shows per jaar, verwelkomt ‘Familie’-acteur Maarten Cop (Jelle) als extra groepslid, terwijl onder andere ‘Thuis’-acteur Michiel De Meyer’ (Arne) afhaakte. Afwisselend met Lotte Stevens (‘Mega Mindy’), Jasper Heyman (‘Campus 12’), Ketnet-wrapper Gloria Monserez, Maureen Vanherberghen (‘Helden’) en Giovanni Kemper (‘Nachtwacht’) zal hij vanaf april door Vlaanderen touren met een show vol Ketnet-hits en covers uit de hitlijsten. ‘Als klein manneke droomde ik er al jaren van om op een podium te staan! Ik ben super blij dat ik die droom met de KetnetBand nu kan waarmaken’, aldus Maarten.

’Thuis’: Nieuw fenomeen: toogliggen

Christine (Daphne Paelinck) kreeg in ‘Thuis’ van schoonheidsspecialiste Tamara (Tine Priem) een wellness-behandeling in het midden van het café van de Withoeve. Dat vonden nogal wat ‘Thuis’-kijkers een serieuze misser. ‘Zijn daar geen zalen of hotelkamers en is dat daar nu een horecazaak of een schoonheidssalon’, vroeg iemand op een fansite. Anderen reageerden met: ‘Hoe onhygiënisch’ en ‘De meest onrealistische scène van het jaar!’ Al zorgde het bizarre beeld ook voor grapjes: ‘Na het bekende tooghangen bestaat er vanaf nu ook: toogliggen.’

‘Thuis’: Elke dag getest op Covid

Marleen Merckx (Simonne) vormt al 27 jaar een koppel met Pol Goossen (Frank) in ‘Thuis’. ‘Wij zitten al meer dan 1,5 jaar in elkaars een bubbel, zijn allebei gevaccineerd en worden op de set dagelijks getest. Om ons beeld in de begingeneriek nog eens na te doen, kon dit kusje er dus wel vanaf’, klinkt het.

’Thuis’: Nieuwe boegbeelden tegen pesten

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten maakt opnieuw een vuist en organiseert samen met Ketnet van 18 tot 25 februari de 17de Vlaamse Week tegen Pesten. Dat blijft nodig, want 1 op 6 kinderen en jongeren is in Vlaanderen slachtoffer van pesten. Veel gepesten dragen daar heel lang de gevolgen van. De vier stippen op de bovenhand zullen hopelijk overal opnieuw opduiken als krachtig symbool tegen pesten. Dit jaar doen ‘Thuis’-gezichten Lauren Müller (Thilly) en Yemi Oduwale (Dries) mee als nieuwe boegbeelden van de actie. Meer info: kieskleurtegenpesten.be.

‘Thuis’: Amerikaanse sound

‘Thuis’-acteur Mathias Vergels (Lowie) was niet alleen tot vorige vrijdag de zingende Papegaai in ‘The Masked Singer’, maar blijft zich sowieso focussen op zijn zangcarrière. De artiest heeft een nieuwe single uit met een bijzonder Amerikaans tintje. ‘Zolang je maar hier bent’ werd opgenomen in de Brusselse ICP Studio maar nadien gemixt in de Amerikaanse Sterling Sound-studio’s. Daar zat ene Ted Jensen achter de knoppen, die geen slechte papieren kan voorleggen, want de muziektechnicus was eerder ook al betrokken bij de sound van andere internationale toppers als Guns N’ Roses, Kings of Leon, Madonna, The Police en zelfs Rolling Stones.

