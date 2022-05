SOAPCHECK. Verwarring op de set van ‘Familie’ en Jo Hens kreeg het hard te verduren

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

’Familie’: Verwarring

Bab Buelens (28) heeft op Instagram voor verwarring gezocht bij haar 217.000 volgers. De voormalige ‘Familie’-actrice (Emma) postte een foto waarop haar echtgenoot Vincent Banic (Guido) op de set van ‘Familie’ te zien is, samen met onder andere Yanni Bourguignon (Cédric). Sommigen denken dat het beeld een spoiler bevat en dat Bab op de set was, omdat haar personage een comeback maakt. Bab speelde vijf jaar de rol van Emma, de vrouw en nadien de ex van Guido. In augustus 2019 verdween ze uit beeld, toen ze met haar nieuwe liefde en de meisjes Mila en Milou naar Afrika verhuisde. Recent keerde het personage terug naar België. Sindsdien valt haar naam wel eens in de soap, maar was ze nog niet opnieuw te zien.

’Familie’: Bloedsporen

Stuntman en gevechtscoördinator Olivier Bisback deelde een spectaculair beeld vanop de set van ‘Familie’. Hij bokste daar een rondje met Lowie, het personage van Jo Hens dat aan de bloedsporen te zien wel wat slaag heeft gekregen. En zo kan Bisback weer een mooie naam toevoegen aan zijn lijstje van tegenspelers. Eerder werkte hij ook al samen met Demi Moore, Michael Caine, Jean-Claude Van Damme en Gérard Depardieu.

’Neighbours’: Bezorgdheid

Alan Flatcher, al 28 jaar dokter Karl Kennedy in ‘Neighbours’, oogstte bezorgde reacties. De acteur lanceerde eerst een affiche van zijn Britse tournee in het najaar, waarop hij met mooie haardos te zien is. Enkele dagen later postte hij een recente selfie, waarop hij kaal is. Nogal wat fans reageerden verward en speculeerden over een ziekte en chemokuur. De acteur antwoordde dat die bezorgdheid onnodig is en dat hij gezond is, maar wel lijdt aan Alopecia Areata. Dat is een ontsteking rond de haarwortels, waarbij het haar minstens tijdelijk uitvalt. Na een tijd kan de normale haargroei echter weerkeren.

’Familie’: Herexamens

In ‘Familie’ is studente Sterre opgedoken, het acteerdebuut van Melissa Hendrikx (21). “Ik was ook al als Eline in ‘#LikeMe’ te zien, maar dat vond ik niet echt acteren, aangezien ik amper tekst had”, zegt Melissa. “Toen de makers me lieten weten dat ik de rol kreeg, ben ik in huilen uitgebarsten. Ik kon het niet geloven. Ik heb wel drie keer gevraagd of het echt waar was, aangezien ik in het verleden heel wat audities deed, maar telkens een ‘nee’ kreeg te horen. Ik volg nog een opleiding voor leerkracht en binnenkort zijn het examens. Ik ga zoveel mogelijk studeren, maar ‘Familie’ krijgt voorrang. Want als mooie kansen passeren, moet je ze met beide handen grijpen. Als ik straks herexamens heb, dan is dat maar zo.”

‘Familie’: Zelfspot

Ex-‘Familie’-actrice Bieke Ilegems (Babette) postte met heerlijk veel zelfspot een grappig filmpje, waarin ze door enkele oude P-Magazines bladerde en haar pikante lingerie-shoots bekeek. In het slotbeeld toonde ze haar meest recente fotoshoot en schreef erbij: “Vroeger stond ik in P-Magazine, nu in Plus voor de vijftigplusser.”

‘Familie’: Voor de camera’s

Voor het eerst na zijn exit bij ‘Familie’ stond Gunther Levi (Peter) opnieuw voor de camera’s. Sommigen fans reageerden verheugd op de selfie die de acteur op sociale media deelde en dachten dat het om een terugkeer naar de VTM-soap ging. Een verkeerde conclusie want Gunther stond op de set van de nieuwe clip voor de Romeo’s.

‘Familie’: Twee ezels

‘Familie’-actrice Karen Damen (Vanessa) deelde een schattige foto van haar zoon Sky (12) bij een bezoek aan het Balkenende Donkieshuis in Itegem, vlakbij Heist-op-den-Berg. Dat is een opvang- en verzorgtehuis voor afgestane, verloren of verwaarloosde ezels. “Twee van mijn favoriete ezeltjes”, was haar commentaar bij de foto. “Van de ene ben ik de mama, van de andere de meter. Ik ben trouwens meter van het hele Donkieshuis. En daar ben ik trots op.”

’Familie’: Meisje op komst

‘Familie’-acteur Maxime De Winne (Quinten) trok met zijn gezin naar een gender reveal party, waar het geslacht van een ongeboren baby zou worden onthuld. Aan de kleur van hun aangepaste outfit te zien, gokten Maxime en de zijnen dat er een meisje op komst is. Achteraf liet hij weten: “We dachten verkeerd.”

‘Thuis’: 30ste huwelijk

In ‘Thuis’ heeft Christine (Daphne Paelinck) haar Adil (Nawfel Bardad-Daidj) ten huwelijk gevraagd. De bruiloft zal volgend seizoen doorgaan en wordt dan het 30ste huwelijk in de lange geschiedenis van de serie. En het tweede van Christine, want eerder zei ze ook al eens ‘ja’ tegen Bob. Op het vlak van het aantal huwelijken is echter Marianne (Leah Thys) de absolute recordhouder in ‘Thuis’. Haar huwelijk, eerder dit seizoen met Leo (Walter Moeremans), was al haar vierde in de reeks, aangezien ze bij de start van ‘Thuis’ zo’n 26 jaar geleden gehuwd was met Walter De Decker (Rik Andries). Nadien volgden nog Geert Smeekens (Peter Rouffaer) en William De Greef (Luk De Koninck) als echtgenoten, maar die twee trouwpartijen mondden allebei uit in een scheiding. Huwelijksgeluk duurt in ‘Thuis’ trouwens nooit lang. Van de 29 koppels die in ‘Thuis’ al hun jawoord gaven en nog steeds in beeld te zien zijn, zijn er vandaag nog maar twee samen. Al de andere duo’s zijn ondertussen uit het verhaal verdwenen, gescheiden of zagen hun huwelijk ontbonden door de dood van een van de partners. Het enige gelukkige liefdespaar dat, naast de jonggetrouwden Bob en Tamara, ook nog alle stormen binnen hun relatie trotseerde, wordt gevormd door Nancy (Ann Pira) met Dieter (Raf Jansen). Al zijn Frank (Pol Goossen) en Simonne (Marleen Merckx) nog niet officieel gescheiden en kunnen die ook nog opnieuw samenkomen en het derde koppel vormen

‘Familie’: Hoofdgast

De populaire zangeres Camille wordt naast Willy Sommers een van de muzikale hoofdgasten tijdens het ‘30 jaar Familie Feest’. Dat vindt plaats op 17 september in de Lotto Arena en wordt een show vol humor, nostalgie en verrassende acts. Een week later staat de zangeres daar trouwens opnieuw op het podium voor haar ‘Liefde voor Muziek’-concert.

