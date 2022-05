SOAPCHECK. Veel babygeluk en een onherkenbare actrice

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Thuis’: Gepaste erotiek

Volledig scherm Soapcheck © Instagram

In ‘Thuis’ heeft Marianne (Leah Thys) haar memoires met succes voorgesteld en regent het complimentjes. Soapfans die willen checken of haar liefdesleven echt zo pittig en bruisend was, als ze altijd beweert, kunnen terecht in de boekhandel, want ‘Marianne: Mijn verhaal, een leven vol passie’ is ook echt uitgebracht door uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts. In de serie kreeg de kleine Robin rooie oortjes bij het lezen van sommige passages over de bedprestaties van zijn oma. Begrijpelijk, want de autobiografie is geen voer voor preutse lezers en bevat wel wat erotiek. ‘De passages over de bedprestaties horen bij de stijl van Marianne’, vindt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. ‘Ze geeft hier en daar wel iets prijs, maar het wordt nooit vulgair. Je hebt niet het gevoel dat ze echt uit bed of uit de biecht klapt. Dit is erotiek die perfect bij Marianne past. Alles verloopt trouwens perfect gelijk aan wat er in ‘Thuis’ te zien is geweest en wat er is gebeurd met Marianne en de andere personages. Het klopt allemaal. Wie het boek leest, zal voortdurend denken: ‘Ja, ik hoor het haar zo vertellen’.’

Info: “Marianne” is verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts en kost 19,99 euro. Voor meer info: www.borgerhoff-lamberigts.be

‘Familie’: IJsbad

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Ini Massez (@ini.massez_official) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘Familie’-actrice Ini Massez (Viv) is al een tijdje fan van (letterlijke) koude douches in de ochtend, maar ging nog een stap verder en waagde zich aan een ijsbad. ‘Nee, ik ben niet aan het bevallen op deze foto, hoewel ik dat ook drie keer onder water heb gedaan’, laat ze weten. ‘Wat je ziet, is mijn eerste ‘cold exposure’ in een ijsbad van ongeveer 2 graden. Ik ben al effe verslaafd aan koud douchen vanwege de geweldige boost die je dan krijgt. Maar dit was toch nog helemaal anders. Je lijf gaat eerst in een soort stress/shock, wat dus helemaal normaal is blijkbaar. Echt happen naar adem, maar door mentaal gericht te focussen en bewust te ademen, lukt het om voorbij de pijn van het ijskoude water te gaan en gewoon te blijven zitten. Ik ben er na ongeveer 2,5 minuut uitgekomen, maar had echt gerust nog minuten kunnen blijven inzitten. Echt zotjes. Na het bad begon heel mijn lijf te shaken en te ontladen en was het net of er duizend speldenprikken al het bloed in mijn lijf terug activeerden. Ik voelde mij zo ‘alive’ en helder mentaal, alsof alle tellers terug op 0 waren gezet. Echt bijzonder.’

Meer info op: kryokarma.be.

’Dertigers’ en ‘Familie’: Nieuwe vrienden

Volledig scherm Dertigers © VRT

Deze week starten de opnames van ‘Dertigers’. De nieuwe reeks draait rond een andere groep van vrienden, die elkaar kennen van bij de Chiro en op zondag een passie delen: fietsen. De nieuwe cast telt slechts één bekende naam. Idalie Samad speelde eerder café-hulp Bahar in de Jan & Alleman in ‘Familie’, maar was ook te zien in het laatste seizoen van ‘Dertigers’. Daarin was ze Kimberley, de biologische mama van Renée, het pleegkindje van Alexander (Kristof Goffin) en Elias (Yemi Oduwale). De overige hoofdrollen worden vertolkt door de onbekende nieuwkomers Gilles Van Hecke, Emma Moortgat, Malik Mohammed, Sofie Joan Wouters, Issam Dakka en Roman Van Houtven. Het decor van ‘Dertigers’ verhuist van Antwerpen naar de Groene Gordel rond Brussel.

’Thuis’: Wondere wereld

Volledig scherm Soapcheck © Instagram

‘Thuis’-acteur Jeroen Lenaerts (Tim) ging in de leer bij Desem Rotselaar, een ambachtelijke bakker die niet houdt van fastfood, maar van ‘slow, bio & local’. ‘Gisteren werd ik door mijn bakker ingewijd in de wondere wereld van de baguette. Een fantastische ervaring. Mijn dank is eindeloos en nu begint het echte werk in mijn eigen keuken. Ik kan niet wachten’, postte de acteur bij een paar lekker ogende beelden.

‘Familie’: Hechte kliek

Niet alleen op tv vormen de studenten in ‘Familie’ een hechte kliek. ‘Ook achter de schermen zijn we een leuke bende’, vertelt Charlotte Sieben (Louise). ‘Iedereen komt met iedereen goed overeen. Het beste bewijs: we spreken soms ook af om na het werk samen op café te gaan. Dat die band er is, gebruiken we ook op de set. Je ziet onze vriendschap heel duidelijk in beeld.’ Dat kan Aaron Blommaert (Raven) enkel beamen. ‘We trekken ook na de uren graag met elkaar op’, zegt hij. ‘En meestal gebeurt dat in Leuven. Maarten Cop (Jelle) en ik kom daar graag. Charlotte zit daar ook echt op kot, maar ik ken er ook nog andere vrienden. Ik ga er graag uit want ik kom er altijd wel bekenden tegen. Ik ben zelfs ook al eens met Charlotte op reis geweest. Een vriendin van haar studeert door Erasmus in Barcelona en we zijn haar gaan bezoeken. Heel spontaan en leuk. Als je elkaar niet kan luchten, doe je zoiets natuurlijk niet. Wij zijn collega’s bij ‘Familie’ maar ook echte vrienden.’

’Lisa’: Stadswandeling

Fan van ‘Lisa’? Sinds kort is er een leuke manier om in de voetsporen te treden van het personage van Tinne Oltmans (29). ‘Lisa was here’ is een interactief spel langs de belangrijkste opnamelocaties van de populaire telenovelle. Tijdens de stadswandeling kan je op je smartphone op de diverse plaatsen in Vilvoorde de scènes uit de reeks bekijken, die daar zijn opgenomen. De wandelaars krijgen ook het verhaal over het werk achter de schermen en een inkijk in de wondere wereld van de dagelijkse fictiereeks. Meer info op vilvoorde.be/lisastadsspel.

’Familie’: Bij de koning

Volledig scherm Soapcheck © Instagram

‘Familie’-actrice Sandrine André (Veronique) is met haar echtgenoot op bezoek geweest bij de koning. Of toch in de serre in zijn tuin. ‘Al 25 jaar zeggen Hans en ik tegen elkaar dat we de Koninklijke Serres eens moeten gaan bezoeken. Het is ons dit jaar eindelijk gelukt. Beetje vakantiegevoel’, schreef ze enthousiast bij haar selfie.

‘Thuis’ en ‘Familie’: Veel geluk

Volledig scherm Soapcheck © Instagram

Het was een heuglijke, maar ook drukke dag voor de familie Metdepenningen. Zowel Amber, die in ‘Thuis’ de kleine Yasmine speelt, als haar zus Alysia, die in ‘Familie’ de rol van Lieselot vertolkte, vierden hun plechtige communie. ‘Samen met mijn zus Alysia heb ik mijn Vormsel gedaan. En onze kleine zus Ayla werd bovendien gedoopt. Het werd een fantastische dag met de hele familie, de liefste vrienden, lekker eten en veel knuffels’, valt te lezen bij haar foto’s, die vooral veel geluk uitstralen.

Volledig scherm Soapcheck © Instagram

’Thuis’: Welkom Eylis

Volledig scherm Soapcheck © Instagram

Ditte Jaspers (31), die in ‘Thuis’ de lesbische Jessica speelde en door dokter Ann (Monika Van Lierde) ten huwelijk werd gevraagd, is voor de tweede keer mama geworden. ‘We werden iets vroeger dan verwacht een gezinnetje van vier’, laat ze weten bij een eerste babyfoto. ‘Onze kleine meid Eylis is geboren en stelt het goed. We nemen nu de tijd om te bekomen en samen met broer Milow te wennen aan ons nieuwe en met liefde gevulde normaal.’

Volledig scherm Soapcheck © Instagram

‘Thuis’ en ‘Familie’: Arena voor jongeren

‘Familie’ verwelkomt volgende week een groot studentenhuis als nieuw decor in de reeks. ‘Je voelt dat bij ‘Familie’ met deze extra grote arena voor jongeren de nadruk toch wat anders ligt dan bij ons’, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. ’Wij maken een serie voor en over alle leeftijden. Er lopen bij ons ook een paar studenten rond, maar wij opteren voor interactie tussen die verschillende generaties. Denk maar aan student Ilias (Bram Spooren) die Sam (An Vanderstighelen) helpt in Bar Madam of Silke (Ivana Noa) die een studentenjob heeft bij advocaat Tom (Wim Stevens). Doordat onze generaties elkaar meer tegenkomen, levert dat andere verhalen op dan in ‘Familie’, waar de jongeren meer onderlinge avonturen beleven. Wij pakken het dus iets anders aan. Al hebben wij ook een plek waar jongeren komen en gaan en elkaar treffen, namelijk het huis van Lowie (Mathias Vergels). Daar wonen immers onder andere ook student Niels (Wannes Lacroix) en zijn zus Silke.’

‘Thuis’: Geen blunder

Hebben agenten Tim en Dieter in ‘Thuis’ pijnlijk zwaar geblunderd bij hun zoektocht naar de schuldige van het verkeersongeval met Zihame als slachtoffer? Volgens heel wat soapliefhebbers wel. Op kijkersforums circuleert al weken een theorie die voorspelt dat de ware dader nog moet worden opgepakt en dat er dus nog een serieuze coup de theatre zit aan te komen. Volgens die fans hebben Tim en Dieter een blunder begaan door iets niet te onderzoeken, namelijk of de plek waar Joren en Eddy ‘iets’ hebben aangereden wel overeenkomt met de plaats waar Zihame werd gevonden. Zij denken dat Chris de chauffeur is die Zihame verwond heeft en nadien is doorgereden. Een mooi theorie. Maar klopt die ook? ‘Thuis’-producer Han Roggen kent het antwoord. ‘Wij hebben die speculaties ook gelezen en zien opduiken op sociale media’, aldus Roggen. ‘En we vinden het natuurlijk een groot compliment dat de kijker zo meeleeft met ons en nadenkt over het mogelijke vervolg van de verhaallijnen in ‘Thuis’. Maar soms denken die toch iets te veel na. Zoals nu. Joren heeft het ongeval opgebiecht en voor ons is het dan ook zo gebeurd en heeft hij het dus ook gedaan. Die verhaallijn is voor ons dan ook zo goed als afgerond. Er verandert niets meer aan zijn schuld. We gaan er dus niet vanuit dat er in het onderzoek iets werd vergeten of dat de agenten Dieter en Tim op een verkeerd spoor zitten. Zij hebben het deze keer bij het rechte eind.’

‘Thuis’: Eigen kweek’

Volledig scherm Soapcheck © Instagram

Raf Jansen (41), beter bekend als de kinderloze agent Dieter Van Aert in de Eén-reeks ‘Thuis’, is voor de allereerste keer papa geworden. De acteur maakte zelf bekend dat zijn vriendin Elke is bevallen van hun zoontje Josse. Hij deelde het nieuws op Instagram met de woorden ‘Eigen kweek’ en een hartje erbij. Daarbij postte hij ook een vertederende foto van hem met een fopspeen in zijn mond en de kleine boreling in zijn handen. Heel wat ‘Thuis’-collega’s feliciteerden hem meteen en er volgde een regen van hartjes. Collega Lynn Van den Broeck (Viv) vond de baby prachtig, Apolonia Sterckx (Britney) hield het op ‘superschattig’ en zijn vaste tegenspeelster Ann Pira (Nancy) hield het op ‘Alleen maar liefde’. Raf vertelde begin dit jaar in de Eén-quiz ‘Switch’ dat zijn vriendin zwanger was. Dat was voor velen een verrassing, want de acteur had zelfs nog heel wat vrienden en kennissen niet ingelicht. ‘Dat bespaart me een hoop sms’en’, aldus Raf. ‘In de zomer is ons gezinnetje dus met drie en daar voelen we ons allebei heel goed bij.’

‘Thuis’: Onherkenbaar

Volledig scherm Soapcheck © Instagram

‘Thuis’-actrice Daphne Paelinck (Christine) loopt tegenwoordig op wolkjes, want na negen jaar staat ze eindelijk nog eens samen met haar partner Randall Van Duytekom op dezelfde scène. Al moet het publiek wel heel goed kijken, want Daphne is als Kruidenvrouwtje compleet onherkenbaar. Daphne en Randall, die samen ook twee kinderen hebben, leerden elkaar negen jaar geleden op de planken kennen. De twee werden een koppel en de creatieve breinen achter hun gezelschap De Proefkonijnen. Maar sinds die start speelden ze nooit meer samen theater. Tot nu. Daar zorgt de herneming van ‘Het land van de lach’ voor. De twee speelden deze voorstelling en deze personages al eens eerder, maar dat gebeurde in coronatijden, toen er strenge maatregelen golden. Vandaar dat er toen een coronaveilige wandelversie was gemaakt, waarbij de personages elk afzonderlijk monologen brachten en geen contact met elkaar hadden. Nochtans wandelden toen zo’n 6.000 bezoekers coronaproof door hun pop-up theater in Fort 5 in Edegem. Nu de strenge coronamaatregelen niet meer hoeven, is de wandelvoorstelling aangepast en is er wel interactie. Het gezelschap bouwde speciaal voor deze voorstelling een pop-up theater nabij Fort 5 in Edegem. Info: via www.deproefkonijnen.be

