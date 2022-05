SOAPCHECK. Tine Priem stapt in het huwelijksbootje en is dit het definitieve einde van Frank en Simonneke?

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Thuis’: Echt huwelijk

Volledig scherm Tamara (Tine Priem) en Bob (Christophe Haddad) in Thuis © © VRT

Deze week is het eindelijk zover: Tamara (Tine Priem) en Bob (Christophe Haddad) geven elkaar het jawoord in ‘Thuis’. Fans die de feestroes willen meemaken, kunnen volgend weekend naar Hasselt afzakken waar in de Abdij van Herkenrode een ‘Thuis’-dag wordt georganiseerd met de twee personages en hun bruiloft in de hoofdrol. Het toeval wil dat actrice Tine Priem onlangs ook echt haar huwelijksfeest vierde. Haar trouwerij dateert al van 2020, maar door corona werd het feest meermaals uitgesteld. “Gisteren hebben we eindelijk, na bijna twee jaar, in intieme familiekring ons huwelijk gevierd. Na zeven jaar samenzijn nog altijd kriebels in mijn buik. Je maakt me de gelukkigste vrouw, elke dag opnieuw”, schreef Tine bij een prachtige foto met haar bruidegom.

‘Familie’: Mijn alles

Volledig scherm Sieg De Doncker met Veronique (Sandrine André) in 'Familie' © VTM

Sieg De Doncker krijgt op fansites van ‘Familie’ tegenwoordig heel wat bijnamen naar zijn hoofd geslingerd, zoals “Snoeper”, “Deugniet”, “Een pateeke” en “Sloeber”. En dat allemaal omdat hij in de VTM-soap als Koen voor problemen zorgt in het huwelijk van Veronique (Sandrine André) en en Lars (Kürt Rogiers). Om te bewijzen wat er echt belangrijk is in zijn leven en dat Koen maar slechts fictie is, postte hij een mooie foto waarop zijn vrouw Maureen en dochter Nelle samen staan als: “Mijn alles”.

‘Thuis’ en ‘Familie’: Zin in een feestje

Volledig scherm Lien Van de Kelder en partner © Polaris

Lien Van de Kelder, bekend van ‘Thuis’ (Sofie) en ‘Familie’ (Marie) heeft de Storytel-prijs van Beste Vlaamse voorlezer 2022 gewonnen. “Dank aan iedereen die op mijn stem gestemd heeft”, liet ze in een videoboodschap weten. “Ik kon spijtig genoeg niet op de awardshow zijn in Amsterdam. Had nochtans veel zin in een feestje, maar ik mocht zingen met Smartschade in Zottegem en dat is ook altijd een feest. Bedankt ook om mij te casten voor al die mooie boeken in te lezen. Misschien moet ik mij na Vlaamse, Franse, Engelse, Antwerpse en West-Vlaamse voice-overs ook eens aan Hollandse stemmetjes wagen? Ik ken weinig Nederlandse stemmenbureaus, jullie wel? Laat het mij weten!”

‘Mooi en meedogenloos’: Drie breuken

Volledig scherm Katherine Kelly Lang © © Howard Wise/jpistudios.com

Katherine Kelly Lang (60), die sinds de start en dus al 35 jaar Brooke speelt in ‘The Bold and The Beautiful’ (bij ons: ‘Mooi en meedogenloos’), beleefde een vreselijke moederdag. De Amerikaanse soapactrice belandde na een val van haar paard met drie breuken in het ziekenhuis, waar ze moet spoed geopereerd moest worden. “Ik heb nu allerlei staven, pinnen en schroeven in mijn lijf en mag zes weken niet op mijn voet steunen. Er is altijd een les te leren. Ik weet nog niet wat die les deze keer is, maar zal genoeg tijd hebben om er over na te denken”, liet ze vanuit haar ziekbed weten.

‘Neighbours’: Unieke afscheidsfoto

De makers van ‘Neighbours’ hebben een unieke afscheidsfoto gedeeld van de voltallige vaste cast. De acteurs en actrices poseerden tijdens een picknick in een park bij de opnamen van de allerlaatste afleveringen. Het groepsportret kreeg de naam ‘Class of 2022 #Neighbours’. Fans reageerden dat de foto hen “tegelijkertijd vrolijk en verdrietig” maakte. Vrolijk omdat het de eerste keer is dat er zoveel personages op één beeld staan, maar ook verdrietig omdat dit een beeld ook een afscheid is. De Australische soap stopt binnenkort na 37 jaar en bijna 9.000 afleveringen definitief.

‘Thuis’: Favorieten

Volledig scherm Tim (Jeroen Lenaerts) met Sam (An Vanderstighelen) in 'Thuis' © RV

Volledig scherm 'Thuis' awards © VRT

De fansite ThuisOnline gaat op zoek naar de favorieten van de ‘Thuis’-kijker. De Facebook-groep pikt de draad van hun jaarlijkse poll weer op en wil weten wie de populairste acteur, actrice, koppel, verdwenen personage en bad guy uit ‘Thuis’ zijn. Bij de vorige editie brachten meer dan 4.700 soapliefhebbers hun stem uit en gingen Mathias Vergels (Lowie) en Lauren Müller (Thilly) met de hoofdprijzen lopen. Lynn Van den Broeck (Viv) was ‘favoriete nieuwkomer’ en Tim (Jeroen Lenaerts) met Sam (An Vanderstighelen) het populairste soapkoppel. Je kan hier meestemmen.

‘Familie’: Nog een dode

Volledig scherm Dood van Iris (Marianne Devriese) © VTM

Volledig scherm De fatale woningbrand die het leven kostte aan Peter (Gunther Levi) en Marie-Rose (Martine Jonckheere), © VTM

Het wordt een nog dodelijker seizoen van ‘Familie’ dan al gedacht, want de lijkschouwingen zijn blijkbaar nog niet voorbij. Na het fatale verkeersongeval van Iris (Marianne Devriese) en de fatale woningbrand die het leven kostte aan Peter (Gunther Levi) en Marie-Rose (Martine Jonckheere), sterft er binnenkort nog iemand in de VTM-soap. Al gaat het deze keer niet om vast personage, maar om een figurant. Op een website verscheen immers een zoekertje van de makers van ‘Familie’ dat ze iemand nodig hebben om een lijk in een diepvriezer te spelen. De man moet tussen de 30 en 45 jaar zijn en zich een namiddag kunnen vrijhouden in de buurt van Wijnegem. Fans vermoeden dat Guido met de moord te maken krijgt, omdat hij zich nog meer in nesten zal werken met zijn bijbaantje als drugskoerier.

‘Thuis’: Dag Janineke

Volledig scherm Wanda Joosten © Kristof Ghyselinck

Deze week duikt in ‘Thuis’ een nieuw gezicht op. Nieuw voor de serie, maar zeker niet nieuw voor de kijker. Wanda Joosten (59) is immers een gewaardeerde zangeres en erg actief in het theater en de musicalwereld, maar heeft ook al heel wat gastrollen in tv-series achter haar naam staan, zoals ‘Spoed’, ‘Café Majestic’ en ‘Galaxy Park’. Haar bekendste rol dateert echter al van de jaren 90, want toen was ze als Janineke te zien in alle 60 afleveringen van de komische VTM-serie ‘Familie Backeljau’. In ‘Thuis’ zal ze een personage spelen waar niet mee te lachen valt.

‘Thuis’: Zevende breuk

Volledig scherm Frank Bomans (Pol Goossen) en Simonne (Marleen Merckx) in 'Thuis' © VRT

In ‘Thuis’ lijkt het huwelijk van Frank Bomans (Pol Goossen) en Simonne (Marleen Merckx) voorbij. De twee personages zijn er al van bij de start in 1995 bij, nochtans wordt er in de reeks bijzonder weinig spel gemaakt rond hun breuk. “Logisch, want er is niks nieuws onder de zon. Die twee zijn allebei altijd al schuinsmarcheerders geweest”, klinkt het op de kijkersforums van de serie. En dat klopt ook wel. Het is al de zevende keer dat het koppel beslist uit elkaar te gaan. Frank begon destijds trouwens zijn relatie met Simonne, toen hij nog getrouwd was met Jenny. Simonne bedroog haar ‘baby’ wel het eerst: met haar baas Robert Vercammen. Na hun verzoening en huwelijk in 1998 ging Frank vreemd met zijn bazin Veronique, waarna Simonne aanpapte met Franks broer Luc. Dat zorgde voor een tweede split, maar nadien ook een hereniging. In 2005 dacht Simonne verkeerdelijk dat Frank dood was en stortte ze zich in de armen van Mo. Dat was scheiding nummer drie. Frank koos ondertussen voor Julia, maar de twee kwamen toch weer samen. Tot Simonne zich liet verleiden door taxichauffeur Jean-Marie en nadien ook nog haar eerste man Herman, die terminaal ziek was, nog één passionele nacht gunde. Dat overspel was goed voor separatie nummer vier en vijf. Toen Frank met zijn trans dochter Kaat brak, ging het koppel voor de zesde keer uit elkaar, want Simonne huilde uit in de armen van Waldek. Nu ‘ons Suske’ heeft bekend dat ze gevoelens heeft voor Dirk (Ron Cornet), die ze op een cruise heeft ontmoet, is voor Frank de maat vol. Hij heeft haar aan de deur gezet en voor de zevende keer de pauzeknop van hun relatie ingedrukt. Tijdelijk of definitief? Dat moet nog blijken.

‘Familie’: Tijdelijke kunstgalerie

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Ex-’Familie’-acteur Gunther Levi (Peter) en zijn vrouw Charlotte Nollet hebben hun bedrijf Artfashion uitgebreid en zijn verhuisd naar een groter pand aan de Geelseweg in Herentals. Hun firma huisvest dertien merken van dameskledij onder één dak. Het nieuwe gebouw telt een enorme inkomhal, die een speciale bestemming heeft gekregen als kunstgalerie. Tijdens de openingsexpo werden werken tentoongesteld van Charlotte Nollet zelf, maar ook van zanger Gene Thomas en enkele bevriende kunstenaars. “Ik ben zo trots op wat mijn vrouw allemaal realiseert”, liet Romeo-zanger Gunther weten tijdens het openingsweekend.

‘Familie’: Comeback in de maak?

Volledig scherm Vincent Banic (Guido) en Bab Buelens (Emma) in 'Familie' © Familie

Bab Buelens, die deze week 28 wordt, heeft op Instagram voor verwarring gezocht. De voormalige ‘Familie’-actrice postte een foto die ze achter de schermen bij ‘Familie’ maakte. Daarop is te zien hoe haar echtgenoot Vincent Banic (Guido), Yanni Bourguignon (Cédric) en nog een derde persoon aan een tafel een scène voorbereiden in het appartement van Jan. Niks speciaals, zo lijkt het op het eerste gezicht. Maar sommigen denken dat het beeld een spoiler bevat. Zo vroeg een soapkijker zich af: “Euh, wat deed Bab op de set van ‘Familie’? Die werkt daar toch niet meer?” Een ander vulde aan: “Die was daar wellicht niet alleen om bij haar ventje te zijn. Zou Bab binnenkort misschien een comeback maken?” “Ja, dat ze zou weerkeren heb ik onlangs toch op een account van haar zien passeren”, weet een ander. Bab speelde in ‘Familie’ gedurende vijf jaar de rol van Emma, de vrouw en nadien de ex van Guido. Ze debuteerde in 2014 en in augustus 2019 verdween ze uit beeld, toen ze met haar nieuwe liefde en de meisjes Mila en Milou naar Afrika verhuisde. Recent keerde ze weer naar België, maar was ze nog niet te zien. Sindsdien valt haar naam enkel nog als Guido met haar belt in verband met de opvang van de meisjes.