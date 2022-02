SOAPCHECK. ‘Thuis’-ster loopt in lingerie over straat en wat is er met de coupe van Tinne Oltmans?

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Familie’: Gelukkige verjaardag

Volledig scherm © RV

Wat een gedurfde foto van Belinda Voorspoels (29). De actrice, die Lexi speelde in ‘Thuis’ en nu te zien is als Samira in ‘Familie’, huppelt in zwarte lingerie en met zwarte ballonnen over een zebrapad op weg naar haar vriendin die dertig wordt. “Gelukkige verjaardag”, schreef ze bij het beeld. “Dak a geire zie! Op nog vele tranen van geluk & plezier, op nog vele mooie en onvergetelijke herinneringen. Tram 3 is toegekomen, doe al een toereke en kom mij binnenkort ook maar halen.” Deze week viert de actrice ook haar dertigste verjaardag. Er is waarschijnlijk wel een beetje met het beeld gesjoemeld, want het plaatje ruikt naar Photoshop.

‘Thuis’: Anders dan anders

Volledig scherm © VRT

‘Thuis’-acteur Stan Van Samang (Harry) moest zijn concerttour naar aanleiding van zijn album ‘Feel The Power’ al twee keer annuleren door corona. Maar in maart is het dan toch eindelijk zover. “Derde keer, goede keer”, laat de zanger/acteur weten bij de bekendmaking van de nieuwe data van de tournee ‘Anders dan anders’, die op 13 maart in Hamont wordt afgetrapt. Tot 4 juni staan er 20 concerten gepland, maar ook na de zomerfestivals loopt de speelreeks nog door. Zin in een ticket? Check de speeldata op: tttartists.be.

‘Familie’: Knobbeltje

Volledig scherm © RV

In ‘Familie’ beleeft Sandrine André (Veronique) kopzorgen, nu ze een knobbeltje aan haar borst heeft vastgesteld. Iets wat ook in haar naaste omgeving gebeurde: bij een van haar honden. “100% zieligheid, want onze lieve Chip moest een tijdje geleden onder het mes. Knobbeltjes komen helaas ook bij honden voor”, laat ze weten. “En de kleine snuit probeerde steeds aan de wonde te likken, dus enkel de kap helpt. Het einde van de rit is gelukkig in zicht… met dank aan de goede zorgen van de dierenartsen. Komt wel goed!”

Volledig scherm © RV

‘Thuis’: Single ploetermama

Volledig scherm © RV

‘Thuis’-acteur Mathias Vergels (29) opende onlangs trots de deuren van zijn b&b L’atelier, maar zijn ex Julie Houtman (29) heeft ook wat te vieren. De onderwijzeres debuteert als schrijfster. In haar boek ‘Mama, Momming on my own’ blikt ze terug op hun scheiding, het co-ouderschap en haar leven als single ploetermama. Julie en Mathias waren vijf jaar samen en drie jaar getrouwd, toen ze begin 2020 uit elkaar gingen. Hun zoontje Emile was toen amper twee. Mathias liet na de breuk vrij snel weten dat hij bij zijn ‘Thuis’-collega Lynn Van den Broeck (28) een nieuwe liefde had gevonden. “Met dit boek wil ik mijn verhaal als single mom vertellen”, schrijft Julie. “Dit gaat niet over verdeling of veroordeling, maar over verbinding. Emiles papa en ikzelf waren het er van meet af aan over eens dat we er alles aan zouden doen om het welzijn en het geluk van onze zoon centraal te stellen. Je ziet je man in no time ‘vervellen’ tot je ex-man, maar dat maakt hem géén ex-papa.”

Volledig scherm © Dieter Bacquaert

‘Familie’ en ‘Thuis’: Welkom, Ronn

Volledig scherm © RV

De voormalige ‘Mooi en meedogenloos’-ster Ronn Moss woont binnenkort weer tijdelijk in Vlaanderen. De acteur herneemt vanaf 11 maart de theatertournee van ‘Brasschaatse huisvrouwen’ en zal te zien zijn in 32 voorstellingen. De komedie ging in 2017 al eens in première en zorgde toen voor uitverkochte zalen. Gezien dat succes kwam er een tweede speelreeks, maar die werd in 2020 geannuleerd door de lockdown. Onder anderen Leen Dendievel (‘Thuis’), Katrien De Becker (‘Thuis en ‘Familie’), Myriam Bronzwaar (‘Thuis’ en ‘Familie’) en Guillaume Devos (‘Familie’) staan in ‘Brasschaatse huisvrouwen’ mee op de scène. Alle speeldata: brasschaatsehuisvrouwen.be.

‘Lisa’: Deep purple

Volledig scherm © RV

Tinne Oltmans ging na haar passage bij de kapper nog een hapje eten en postte van dat uitje een leuk beeld. Daarop was te zien dat ze voor een iets minder voor de hand liggende coupe en kleur had gekozen. Het paars tintje leverde haar bij volgers meteen bijnamen als ‘Deep purple’ op. Zelf was de actrice best tevreden over het eindresultaat, maar hoe moet dat nu verder met haar opnamen als de blonde Lisa in de gelijknamige telenovelle? “Dat klopt toch niet meer”, merkte iemand bezorgd op. Tinne reageerde enkel met: “Oeps!”

‘Thuis’: Bezoek aan een dino

Volledig scherm © VRT

Vanaf 19 februari pakt De Proefkonijnen, het theatergezelschap van ‘Thuis’-actrice Daphne Paelinck (Christine), uit met een spectaculaire kindervoorstelling. ‘Raptorville’ wordt opgevoerd in een oude fabriekshal in Schelle, waar wetenschappers naar verluidt jaren geleden in het grootste geheim bezig zijn geweest met experimenten om dino’s terug tot leven te wekken. Er wordt verteld dat hij er nog steeds rondloopt: de levensgrote velociraptor van Raptorville. De familievoorstelling is best spannend maar wil kinderen zeker geen schrik aanjagen. Speeldata en meer info: deproefkonijnen.be.

‘Familie’: Geen echt koppel

Volledig scherm © VTM

De kijker van ‘Familie’ heeft er lang op zitten wachten, maar Raven (Aaron Blommaert) en Louise (Charlotte Sieben) zijn eindelijk een koppel. “Iedereen is zo blij en positief dat die twee elkaar eindelijk hebben gevonden”, vertelt Charlotte. “Al zijn sommige meisjes ook wel een beetje jaloers op Louise. Aaron heeft een heel grote fanbasis. Terecht hè, het is een knappe gast. Wel grappig dat er altijd mensen zijn die denken dat we ook in het echt een koppel zijn. Wat we voor alle duidelijkheid niét zijn. Ik ben al vele jaren gelukkig met Joris. Het gebeurt weleens dat acteurs die een koppel spelen, verliefd worden op elkaar. Maar tussen Aaron en mij gaat dat niet gebeuren. Hij is gewoon één van mijn beste vrienden. Nochtans kende ik hem voor mijn auditie bij ‘Familie’ niet, maar door nauw samen te werken is er een hechte vriendschap ontstaan. We zien elkaar ook vaak naast de set. Onlangs zijn we zelfs nog samen op reis geweest. Het is altijd leuk om hem erbij te hebben. Zo’n grappige, behulpzame en charmante kerel!”

’Dertigers’: Zwoele passie

Volledig scherm © RV

Wat een grappige setfoto. Het beeld, gemaakt achter de schermen bij de dagelijkse fictiereeks ‘Dertigers’, toont een simpel maar handig trucje, dat werd toegepast bij een scène met Kristof Goffin (Alexander ) en Yemi Oduwale (Elias). De twee spelen een koppel en lagen samen in bed. Om de indruk te wekken dat ze net een pittige vrijscène achter de rug hadden, werden ze voor de start van de opnamen bewerkt met een waterverstuiver. Alsof ze licht bezweet waren na hun liefdesspel. Maar in plaats van zwoele passie hing er aan de reacties te zien zo vooral veel hilariteit in de lucht.

‘Familie’: Een man

Volledig scherm © VTM

‘Familie’-acteur Herbert Flack (Leon) zet deze maand een punt achter de theatertournee ’Een man een man’. Die speelde hij samen met Bob De Moor, bij soapliefhebbers bekend als de vader van Mayra in ‘Thuis’ en de vader van Zjef in ‘Familie’. Na meer dan twee jaar eindigt de speelreeks op 25, 26 en 27 februari in de Gentse Minardschouwburg. Dat is de thuisbasis van Bob, maar ook een plek waar Herbert Flack zich gedragen voelt door een immer fijn publiek. Voor Herbert was dit stuk zijn comeback na een openhartoperatie. De speelreeks werd eerst verstoord door corona en daarna stopgezet na de plotse dood van de echtgenote van Herbert. Ondertussen hebben de twee de draad weer opgepikt en leven ze toe naar de driedaagse in Gent, die hun samenwerking zal afsluiten. Reserveren kan: minard.be of via 09/267.28.28.

‘Thuis’ en ‘Familie’: Juf mama

Volledig scherm © RV

‘Familie’-actrice Lien Van de Kelder (Marie) bladert wat in haar meditatieboek terwijl ze van het uitzicht geniet op een strand in Phuket in Thailand. Omdat haar man Hans Herbots (51) er de Amerikaans-Britse tv-serie ‘The blue’ voor Paramount+ regisseert, is de 39-jarige actrice tijdelijk ook naar ginder verhuisd met hun kinderen. “Het waren al lange en spannende weken”, laat ze weten. “Zeker voor de kinderen. Vandaag weeral een pcr-test voor de kinderen en mezelf gedaan. Als één van ons positief was geweest, zou dat 10 dagen quarantaine op de kamer hebben opgeleverd. Gelukkig alledrie negatief getest op onze dag 5-controletest. We mogen dus beginnen rondtrekken. Oef!” Lien zal de komende maanden de rol van juf mama opnemen. Niet in de tv-serie, wel in hun gezin. Omdat er naar verschillende locaties gereisd moet worden, kunnen de kinderen Jeanne en Viktor niet naar één school gaan en wordt er voor thuisonderwijs gekozen. In de zomer van 2019 maakte het gezin al eens de grote oversteek richting Thailand. Hans nam in die periode de Netflix-reeks ‘The Serpent’ in Bangkok op.

Volledig scherm © RV

‘Familie’ en ‘Thuis’: Welkom aan zee

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Vorig jaar moest ze haar zomertournee aan zee met spijt in het hart annuleren wegens de strenge coronaregels, maar dit jaar pikt ‘Familie’-actrice Jacky Lafon (Rita) de draad gewoon weer op met een traditionele variété-showz in Het Witte Paard. Jacky laat zich in ‘Jubilee aan zee’ begeleiden door ’Thuis’-acteur Frank Van Erum en de zangers Jan Wuytens en David Van Dyck. Wendy Van Wanten is deze zomer haar hoofdgaste. ‘Jubilee aan zee’ speelt van 22 juli tot 18 september elke vrijdag, zaterdag en zondag om 14u30. Info: www.witte-paard.be

’Familie’: Echt brandalarm

Volledig scherm © RV

In de tv-studio van ‘Familie’ in Lint wordt alles zo realistisch mogelijk nagebouwd, maar soms hoeft dat helemaal niet. De branddeur en -alarmknop tegen de muur in het decor van de ziekenhuisgang zijn niet fake maar echt. “Dat moeten we onze figuranten altijd goed duidelijk maken, als ze bij ons op de set staan. Voor je het weet, zitten ze aan die knop en gaat het alarm in het gebouw af en moet alles ontruimd worden”, klinkt het bij de makers.

‘Familie’: Opvallend gelijk

Volledig scherm © RV

Fans van ‘Familie’ en ‘Neighbours’ merkten een opvallende gelijkenis op in de verhaallijnen in de twee soaps. In de VTM-soap viel er eind december met Iris (Marianne Devriese) onverwacht een dode bij het huwelijk van Lars (Kürt Rogiers) en Veronique (Sandrine André). In de Australische serie is nu net hetzelfde gebeurd. Daar zorgden Roxy Wilis en Kyle Canning met hun bruiloft voor romantiek, maar werd hun huwelijk verstoord door een storm met een fatale afloop voor Britney. Net zoals in ‘Familie’ laat ook zij een baby achter. De Britten en Australiërs kregen het drama al te zien, maar die scènes komen bij ons pas over enkele maanden op VTM2 .

