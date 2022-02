SOAPCHECK. Super snelle droogkuis in ‘Thuis’ en stippen tegen pesten

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Lisa’ en ‘Thuis’: mama en dochter worden collega’s

Volledig scherm Britt Das. © Dieter Bacquaert

Marleen Merckx (63) en haar dochter Britt (23) worden collega’s in soapland. Marleen speelt al 26 seizoenen Simonne in ‘Thuis’ op Eén, maar ook Britt is vanaf deze week in een dagelijkse fictiereeks te zien. De studente die in haar masterjaar aan de toneelschool zit, debuteert met een gastrol in de telenovelle ‘Lisa’ op VTM. En zo lijkt ze stilaan haar weg in de tv-wereld te vinden. Britt was eerder ook al te zien als één van de BV-kinderen in het Eén-programma ‘Bloed, zweet & luxeproblemen’, naast onder meer de dochter van Dana Winner en zoon van Martine Prenen. Ze acteerde ook al twee keer met haar moeder. De eerste keer was ze nog een baby. Haar mama nam haar toen soms mee naar de set van ‘Thuis’ waar ze dan figureerde als baby Franky. Dat was het zoontje van Simonne, het personage van Marleen. Vorig jaar werkten de twee opnieuw samen voor de bijzondere fictiereeks ‘Wij waren daar’. Die miniserie, die te zien was op VTM en waarin Marleen en Britt moeder en dochter speelden, is gebaseerd op echte ervaringen en emoties van enkele studenten die op 22 maart 2016 de terroristische aanslagen in Zaventem meemaakten.

‘Dertigers’: samen op Mallorca

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kim Van Oncen (@kimvanoncen)

In het slot van het laatste seizoen van ‘Dertigers’ reisden Saartje (Kim Van Oncen) en Pieter (Yannick De Coster) naar Mallorca voor een reünie met Saartjes vader. De acteurs hadden in de week voor die opnamen tegen hun collega’s opgeschept dat zij naar de zon mochten. Achter hun rug besloot de rest van de cast om hen stiekem achterna te reizen. In de buurt van de opnamen huurden ze een huisje en na een opname doken ze onaangekondigd op en verrasten ze zo Kim, Yannick en de crew. Vandaar dat er online foto’s verschenen waarop de hele cast van ‘Dertigers’ op Mallorca te zien was, terwijl er bij de scènes op tv slechts twee acteurs in beeld kwamen.

‘Thuis’: echt kind

Volledig scherm © VRT

Baby Jaan en Christien (Daphne Paelinck) hebben niet alleen een goede band in ‘Thuis’, maar ook echt thuis. De baby is immers het echte kind van de actrice, die eind juni van haar dochter Mae beviel. De zwangerschap van Daphne en die van haar personage op tv liepen immers gelijk. Het is niet de eerste keer dat een actrice haar baby mee op de set neemt. Marleen Merckx (Simonne) deed dat zo’n 25 jaar geleden ook al, toen ze bevallen was van haar dochter Britt. Die deed toen dienst als Franky, de zoon van Simonne.

‘Lisa’: voortaan Jean

Volledig scherm © VTM

Het derde seizoen van ‘Lisa’ startte met een opvallende aanpassing in de begingeneriek. De persoon die de rol van het barmeisje Pilar en partner van Jelle speelt, wordt in beeld niet meer als Naomi maar als Jean Janssens vermeld. “Dat werd ons gevraagd en wij hebben dat verzoek ingewilligd, zonder verdere vragen te stellen”, aldus ‘Lisa’-producer Johan Smetrijns. “Voor de serie en voor ons verandert er verder niets. Ook niet voor de kijker. Het karakter van het vrouwelijke personage Pilar blijft behouden en zal in de serie een hoofdrol spelen, zoals voorheen.” Ook op het Instagram-account van Janssens, goed voor zo’n 19.000 volgers, staat sinds kort vermeld: ‘Jean en acteur’. Jean Janssens is naast ‘Lisa’ ook bekend van rollen in de Ketnet-reeksen ‘Campus 12’, ‘D5R’ en meer recent de Studio 100-serie ‘Gamekeepers’.

‘Thuis’: naar de droogkuis

Volledig scherm © VRT

Omdat Ilias (Bram Spooren) om haar te pesten met opzet flink met de fles geschud had, spoten in ‘Thuis’ de bubbels in het rond toen Silke (Ivana Noa) de champagne ontkurkte. Het vestje dat de actrice droeg, was dan ook kletsnat na die scène. Maar bij de volgende scène, amper enkele tellen later, was haar vestje weer helemaal droog. “In ‘Thuis’ werkt de droogkuis supersnel”, concludeerde een kijker op een fansite.

‘Familie’: wel een soap

Volledig scherm Familie © VTM

Een mens mag al eens met zichzef lachen en een soapacteur natuurlijk ook. In een scène met zijn werkstudent Kato (Ali Konadu) in de foodbar liet Zjef (Jan Van Den Bossche) zich in een discussie ontvallen: “Ik wil graag real life oplossingen, Kato. We zitten hier niet in een soap.” “Euh, jawel, Zjef. En die soap heet ‘Familie’”, lieten enkele kijkers online weten.

‘Familie’: Gouden Schoen

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Gunther Levi (@guntherlevi)

In ‘Familie’ staat hij op het punt om als Peter Van den Bossche uit de serie te verdwijnen, maar gelukkig heeft Gunther Levi (45) nog altijd zijn acteerjob in ‘#LikeMe’ op Ketnet. Daarin mocht hij een droomscène spelen waarin hij als topvoetballer een Gouden Schoen kreeg. “Fantastisch toch dat ik deze award kan winnen? Wat hou ik van mijn job”, liet hij bij zijn selfies weten. Zijn personage heet in ‘#LikeMe’ trouwens Olivier Dubois, wat een mooie verwijzing is naar Van den Bossche, de achternaam van zijn personage in ‘Familie’.

‘Neighbours’: Kylie en Jason

Volledig scherm © Neighbours

Het nieuws dat de Britse zender Channel 5 ‘Neighbours’ vanaf de zomer niet meer gaat uitzenden, is in Australië ingeslagen als een bom. De Britten zijn de grootste geldschieters en zonder hen overleeft de serie niet. De zoektocht naar een alternatieve financier is voorlopig een dood spoor en de soap lijkt binnenkort dan ook na 38 jaar te worden beëindigd. De makers willen het tv-monument echter geen stille dood laten sterven en hebben supersterren Kylie Minogue (53) en Jason Donovan (53) gevraagd om dertig jaar na hun exit een comeback te maken naar de plek waar hun carrière en liefdesrelatie begon. Om ‘Neighbours’ zo een afscheid te bezorgen dat de soap verdient. Jason ziet het idee zitten, Kylie heeft nog niet geantwoord.

‘Thuis’: ook tegen pesten

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Nergens beter dan THUIS (@thuistv)

‘Thuis’-gezichten Lauren Müller (Thilly) en Yemi Oduwale (Dries) waren de boegbeelden van de 17de Vlaamse Week tegen Pesten, maar achter de schermen van ‘Thuis’ wilde de hele ploeg de actie Kies Kleur tegen Pesten extra onder de aandacht brengen. De vier stippen op de bovenkant van een hand, die als krachtig symbool tegen pesten worden gebruikt, doken immers ook op in de serie. Lynn Van den Broeck (Viv) en Wannes Lacroix (Niels) hadden bij een scène de vier bolletjes op hun handen getekend. Meer info: kieskleurtegenpesten.be.

‘Thuis’: hete vakantie

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Pieter Casteleyn (@pieter.casteleyn)

‘Thuis’-acteur Pieter Casteleyn (Robrecht) genoot van een deugddoende winterbreak in het zonnige Miami en deelde enkele vakantiekiekjes uit het uitgaansleven, op het hete strand en aan het zwembad. Maar ook van de unieke natuur. “Vakantie in Miami: ik zag voor het eerst in mijn leven een mangoboom in het echt”, liet hij weten. Al vroegen een paar volgers op sociale media zich wel af: “Moet jij niet op de set van ‘Thuis’ staan of is je personage er misschien al uit?”

‘Thuis’ en ‘Familie’: geen windjes

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Lien Van de Kelder (@lien.vandekelder)

Lien Van de Kelder, bekend van ‘Thuis’ (Sofie) en ‘Familie’ (Marie) verblijft met haar kinderen in Thailand, omdat haar man Hans Herbots daar een internationale tv-serie regisseert. De actrice merkte in een taxi in Bangkok een vreemde sticker op, die opriep om zeker geen windjes te laten in de wagen: “Speciale verboden hier in de Bangkok-taxi’s: crazy!”

‘Familie’: in het bed van Andrea

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Andrea Croonenberghs (@acroonenberghs)

“Welkom in Peace in the city!” Zo maakt ‘Familie’-actrice Andrea Croonenberghs (Griet) op haar sociale media reclame voor haar prachtige appartement in de Broederminstraat in Antwerpen. Dat verhuurt ze als b&b. Boekingen kunnen op peace-in-the-city.be en daar blijkt dat een nachtje in het bed van Andrea doorgaans zo’n 130 euro kost.

‘Familie’: aangestoken brand

Volledig scherm © persbericht

In Tremelo zijn de opnames gestart van de film ‘De zonen van Van As’. Na vijf succesvolle seizoenen rond bouwondernemer Frans Van As, gespeeld door ‘Familie’-acteur Jaak Van Assche (Alfons), krijgt de tv-serie eind dit jaar een vervolg in de bioscoop. De voltallige hoofdcast tekent present, want ook Carry Goossens, Ben Segers, Peter Van den Eede, Peter Thyssen, Rilke Eyckermans, Tania Kloek, Jonas Van Geel, Wouter Bruneel en Maaike Cafmeyer doen mee. Er wordt gedurende 26 dagen voornamelijk in Tremelo gefilmd. Het verhaal draait rond Grond- en afbraakwerken Van As NV, de zaak van de inmiddels hoogbejaarde oprichter Frans Van As (Jaak Van Assche). Die wordt door zijn kleindochter Linde (Rilke Eyckermans) en haar man Dick (Ben Segers) overgenomen en is de hoofdsponsor van een plaatselijke, maar prestigieuze cyclocrosswedstrijd. Een aangestoken brand daags voor de cross zorgt niet alleen voor schade en grote vertraging op de planning, maar natuurlijk ook voor een zoektocht naar de daders.

