SOAPCHECK. Overnemer gezocht voor de Jan & Alleman en een heuse comeback in ‘Neighbours’

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Familie’: Overnemer gezocht

Volledig scherm © RV

Zin om de Jan & Alleman uit ‘Familie’ over te nemen? Dat kan. In Muizen wordt gezocht naar een nieuwe uitbater voor Het Brughuis, dat is het café dat dienst doet als decor bij de buitenopnamen van de Jan & Alleman in de VTM-soap. “Veel dank aan William en zijn team voor hun inzet als uitbater van Het Brughuis tijdens de voorbije jaren en veel geluk gewenst met hun nieuw initiatief”, klinkt het op de Facebook-pagina. “Ons geliefd lokaal café blijft een gezellige, authentieke, bruine kroeg waar iedereen welkom is. Ook de populaire Brughuis-spaghetti blijft zeker op de kaart staan, naast onze speciale bieren. We zijn nu volop op zoek naar een team om de uitbating te doen. Interesse. Geef ons een seintje op brughuisbrouwers@outlook.com.”

’Thuis’: Déjà vu

Volledig scherm soapcheck 9/05 © RV

‘Thuis’-kijkers, die ook van Disney-films houden, hadden ongetwijfeld een flinke déjà vu, toen ze Niels (Wannes Lacroix) en zijn vader Stefaan (Marc Stroobants) in een emotionele scène tegenover elkaar zagen staan, met enkel een deur en muur tussen hen in. Het beeld deed sterk denken aan een identieke pose in de Amerikaanse animatiefilm ‘Frozen uit 2013. De zussen Elsa en Anna konden niet meer bij elkaar komen omdat Elsa in quarantaine moest, omdat alles wat ze aanraakte, in ijs veranderde.

’Familie’: Samen op kot

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews

Op de set van ‘Familie’ werd met veel trots een decor ingehuldigd. Na de verkoop van het jongerenhuis van Stefanie (Jasmijn Van Hoof) moesten sommige personages immers op zoek naar een nieuwe thuis. Hanne (Margot Hallemans) en Quinten (Maxime De Winne) verkiezen meer privacy en verhuizen met hun baby Gaston naar een eigen appartement, dat vanaf deze week te zien is. Louise (Charlotte Sieben), Kato (Alix Konadu) en Jelle (Maarten Cop) verbinden hun lot aan elkaar en kiezen voor een studentenhuis, waar natuurlijk ook Louises liefje Raven (Aaron Blommaert) de deur zal platlopen. De drie huren elk een kot in het studentencomplex, maar dat van Maarten blijkt pas beschikbaar te zijn vanaf september. Vandaar dat Kato en Louise voorlopig een kamer delen en de andere kamer aan Maarten te laten. Het studentenkot duikt vanaf maandag 23 mei in de reeks op en is het grootste ‘Familie’-decor ooit, op dat van het kantoor van Wolff & Bos na. De set is 240 m² groot en telt twee studentenkamers, een gemeenschappelijke keuken en eetkamer, een speelzone met een kickertafel, een wasruimte en enkele afgeschermde studeerhoekjes. “Dit is een arena waar we bijzonder trots op zijn”, aldus Wim Feyaerts, creative producer van ‘Familie’. “De verhaallijnen rond Louise, Kato, Jelle en Raven worden de komende tijd verder uitgebouwd. De kijker mag zich aan veel kotfeestjes, examenstress en knipperlichtrelaties verwachten.”

’Thuis’: Dank u

Volledig scherm soapcheck 9/05 © RV

‘Thuis’-actrice Tine Priem (Tamara) wilde het contact met de klanten van haar webwinkel Gingers verstevigen en organiseerde daarom gedurende een weekend een pop-up in Antwerpen. Daar kreeg ze het bezoek van ‘Thuis’-collega’s Leah Thys (Marianne), Marleen Merckx (Simonne), Kadèr Gürbüz (Karin) en Daphne Paelinck (Christine). “Zo dankbaar voor dit weekend! Aan al mijn lieve vrienden, collega’s, familie, vaste en nieuwe klanten: dank u, dank u, dank u. Het was zalig. Tot een volgende pop-up”, liet ze enthousiast weten.

‘Familie’ en ‘Thuis’: Een sterrencast voor een sterrenmoord

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Omdat Kürt Rogiers het te druk heeft met zijn presentatiewerk en zijn rol als Lars in ‘Familie’, moesten de makers van de ‘Assisen’-theaterproducties op zoek naar een vervanger. Ex-‘Familie’-actrice Bieke Ilegems (Babette) neemt zijn plek over. ‘Aspe’-gezicht Francesca Vanthielen, ook bekend van ‘Thuis’, wordt in de nieuwe voorstelling als procureur des konings vervangen door meester Walter Damen. Frans Maas, ook een bekend ‘Familie’-gezicht, neemt zoals steeds de rol van de voorzitter van het hof op zich. Deze keer moet hij de orde zien te bewaren tijdens de ondervragingen van de getuigen: ‘Dertigers’-gezicht Kim Van Oncen, Veerle Malschaert en Manou Kersting. Op de beklaagdenbank zetelt acteur Tom Audenaert als de sterrenchef, die beschuldigd wordt van de moord op een culinair journalist, vertolkt door Peter Thyssen. ‘Assisen IV, De sterrenmoord’ speelt van 17 juni tot en met 3 juli in Theater Elckerlyc. Meer info: www.uitgezonderd.be.

‘Familie’: Namasté

Volledig scherm © VTM

Na het succes van vorig jaar heeft ‘Familie’-actrice Margot Hallemans (Hanne) beslist om ook deze zomer yogalessen te geven in Bocadero, gelegen aan de kaai in Antwerpen en met mooi zicht op de Schelde. Op zondag 12 juni organiseert ze naast haar introductieles ‘yoga in the mix’ ook een vintage closet market met yoga-outfits. Dinsdag 21 juni viert ze de internationale yoga-dag met een les vanaf 18u30. Iedereen welkom en geen ervaring nodig. Vooraf inschrijven (10 euro) is wel verplicht en kan op: hmargot@telenet.be. Namasté!

‘Thuis’: Feestelijk

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Bij de MIA’s was het achter de schermen eindelijk nog eens ‘time to party’ en gelukkig loopt er bij ‘Thuis’ heel wat party people rond. Die kwamen allemaal meedansen en dat leverde dit feestelijke plaatje op. Zo mooi uitgedost zag je Niels (Wannes Lacroix), Ivana Noa (Silke), Britney (Apollonia Sterckx), Ilias (Bram Spooren), Sofia Zaifri (Zihame), Mathieu Carpentier (Joren), Lynn Van den Broeck (Viv), Lauren Müller (Thilly) en Yemi Oduwale (Dries) wellicht nog nooit. ‘Amazing friends having a good time’, liet het jonge volkje enthousiast weten.

‘Thuis’ en ‘Familie’: Leve mama

Volledig scherm © RV

Op Moederdag zetten heel wat soapgezichten hun mama in de bloemen op hun sociale media. ‘Familie’-actrice Erika Van Tielen (Amélie) liet weten: “Liefste mama, Je leerde mij lopen. Toen was ik nog klein. Nu leer je mij over het leven. En drinken we samen wijn. En thee.” ‘Thuis’-collega Lynn Van den Broeck (Viv) hield het op: “Zoveel schone momenten om op terug te blikken met deze powervrouw en dat hoeft zeker niet alleen op moederdag te zijn.”

‘Familie’: Te dik?

Volledig scherm © BELGA

‘Familie’-actrice Tatjana Beloy (Alexandra) kreeg een wel zeer vreemd aanbod, dat ze online graag deelde met haar volgers. “Ik kreeg de vraag of ik vet wilde laten wegzuigen”, schrijft ze. “Het ging over één of ander wonderpakket voor veel geld in ruil voor foto’s. Ik oordeel mensen niet die het wel doen, maar deze keer had ik echt zoiets van ‘jeetje’. Ik vond het wel een intense vraag en vroeg me af: volgen die wel wat ik doe? Ik sport en probeer gezond te eten en daarover post ik. Ik streef een healthy lifestyle na en deel dat op mijn feed. Ik ga nooit op de weegschaal staan, want daar word ik gewoon niet blij van. Ik voel letterlijk wel of ik goed in mijn vel zit of niet en dat vooral aan mijn favoriete jeansbroeken. De persoon die me deze vraag stelde, vond duidelijk dat er hier en daar wat vet weg mocht. Ik kan me voorstellen dat zo’n oordeel voor sommigen triggerend kan zijn en dat ze zichzelf dan afvragen ‘Ben ik echt te dik?’ Ik werk aan mijn buitenkant, door gezond te eten en te sporten, maar de binnenkant is voor mij even belangrijk. Ik deel op Instagram echt alleen dingen waarvan ik oprecht hou. En nu ga ik een wijntje en chipke pakken, bye bye!”

’Neighbours’: Comeback

Volledig scherm © Photo News

De kogel is door de kerk. Kylie Minogue (53) en Jason Donovan (53) maken hun comeback in ‘Neighbours’ als Charlene en Scott. De twee waren in 1986 bij hun debuut in de reeks amper 17 maar groeiden uit tot het populairste liefdeskoppel ooit in de serie. Ze hebben beloofd om nog één keer weer te keren naar Ramsay Street en zo voor een grandioze tv-finale te zorgen. De Australische soap stopt deze zomer na 37 seizoenen definitief en wil met deze comeback nog één keer knallen. Jason zal op de set zijn dochter Jemma (21) ontmoeten, want zij vertolkt sinds kort de rol van Harlow in ‘Neighbours’.

‘Thuis’: Benefiet

Volledig scherm © VRT

‘Thuis’-acteur Wim Stevens (Tom) speelde met zijn theatergroep Het Prethuis een extra voorstelling van ‘Weekendje Bouillon’ in Torhout. De opbrengst van de benefiet ging naar zijn ouders, die hun huis vorig jaar volledig zagen afgebrand. “Mijn ouders zijn toen heelhuids kunnen ontsnappen, maar hadden enorm veel schade”, aldus Wim. “Mijn theatercollega’s wilden het geld van deze extra voorstelling aan mijn ouders geven. Een fantastisch initiatief, waar ik hen heel dankbaar voor ben. Het was voor mij ook confronterend en emotioneel om al de herinneringen aan mijn ouderlijk huis in een brand te zien opgaan. Het huis was ook de stek waar mijn ouders bijna heel hun leven hebben gewoond. Ze hebben alles in één dag in rook zien verdwijnen.”

‘Familie’: Bokslessen

Volledig scherm © vtm

Sinds zijn personage Niko in ‘Familie’ bokslessen volgt, heeft acteur Jo Hens zijn leven omgegooid. “Fysiek was ik niet in staat om dat verhaal te spelen”, aldus de acteur. “Vandaar dat ik sindsdien gezonder eet en meer beweeg. Ik heb 100 dagen niet gedronken en rook sinds een maand niet meer. Ik kocht een elektrische fiets om naar mijn werk te rijden: de tv-studio in Lint op ongeveer 12 km van bij mij thuis. Ik wandel meer met mijn hond en doe daardoor zo’n 15.000 stappen per dag. Twee keer per week lopen we ook samen zo’n vier km. ‘s Avonds voor het slapengaan doe ik nog 60 push-ups. Dat lijkt misschien niet veel, maar het helpt en is beter dan niks.”

