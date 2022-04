SOAPCHECK. Marianne Devriese keert terug naar de set en is er een spoiler opgedoken bij ‘Thuis’?

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Thuis’: Opnieuw knuffeltijd

Door de coronamaatregelen werd er de voorbije twee jaar amper nog gekust, geknuffeld of vastgepakt in ‘Thuis’. Daar is sinds kort verandering in gekomen, zo merken enkele kijkers online op. “Valt het jullie ook op dat de personages veel minder afstandelijk met elkaar omgaan. Dat juichen we toe, want knuffelende koppels zorgen ook voor meer realisme”, klinkt het. Bij ‘Thuis’ bevestigt men de nieuwe stijl. “Nu de regels door de overheid worden versoepeld, mag er ook bij ons op de set weer weer meer fysiek contact zijn”, zeg ‘Thuis’-producer Hans Roggen. Al blijven we nog altijd voorzichtig en gebeurt die toenadering enkel binnen de bubbels, die de acteurs op de set met elkaar vormen. Intiemere contacten zoals knuffelen, blijven dus beperkt. Zeker zolang ook de quarantaineplicht behouden blijft. Onze acteurs zijn immers onvervangbaar. Als ze door een besmetting alsnog in afzondering moeten, zijn we hen voor minstens zeven dagen kwijt en moeten we de hele planning omgooien. Dat vermijden we liever. Vandaar dat we in de studio nog steeds met mondmaskers werken, ook al is dat geen verplichting meer. Toch moedigen we iedereen aan om ze te blijven dragen. Maar op tv zal je de versoepeling zeker kunnen vaststellen.”

’Familie’: Ziekenhuiskamer of douche

Wat een grappig zicht! Het lijkt wel een beeld uit een operatiekwartier of ziekenhuiskamer, maar ‘Familie’-actrice Sandrine André (Veronique) stond bij deze selfie gewoon in haar woonkamer en omdat ze aan het klussen en schilderen was, droeg ze een douchekapje. “Gekke outfit, maar wel handig, want zo heb ik morgen geen verf in m’n haar, als ik weer op de set van ‘Familie’ moet staan.”

’Thuis’: Spoiler

Deze selfie van Katrien De Ruysscher (Judith) en Yemi Oduwale (Dries) op de set van ‘Thuis’ verklapt volgens sommige volgers een nakende verhaallijn in ‘Thuis’: “Waarom zijn Dries en Judith zo mooi opgekleed? Natuurlijk voor het huwelijksfeest van Bob en Tamara!” Wat volgens diezelfde fans dus ook wil zeggen dat het huwelijk, dat eerder al eens werd geannuleerd, op 26 mei wel degelijk zal doorgaan. Al zijn er ook nog steeds non-believers die blijven twijfelen: “Die bruiloft gaat weeral niet door en deze cuties zijn enkel zo mooi uitgedost omdat ze op een ander feest worden verwacht: de boekvoorstelling van Marianne.” Benieuwd wie gelijk krijgt!

‘Lisa’: Dogmom

‘Lisa’-actrice Tinne Oltmans (Lisa) heeft een schattige selfie gedeeld met een hond. Niet haar hond, maar wel het huisdier van een kennis, die haar gevraagd had om tijdens haar afwezigheid een tijdje op haar lievelingsdier te letten. Die ervaring bleek een succes voor de actrice, want die is nu helemaal gewonnen voor zo’n gezelschapsdier in huis. “Na amper één week dogsitten ben ik al helemaal veranderd in een dogmom”, laat ze enthousiast weten. Binnenkort ook een beestje adopteren, Tinne?

’Thuis’: Kurken knallen

Dit gebeurt er als collega’s besties worden: dan laten ze als BFF’s en ‘no boys allowed’ de kurken knallen. ‘Thuis’-actrices Lynn Van de Broeck en (Viv) en Tine Priem (Tamara) leerden elkaar op de set van ‘Thuis’ kennen, maar trekken ook buiten de werkuren graag met elkaar op. De laatste keer viel er ook iets te vieren, want Lynns b&b L’ Atelier, die ze samen runt met haar vriend en ‘Thuis’-collega Mathias Vergels (Lowie), kreeg een quotering van vier sterren en wordt daardoor ook meteen erkend als een luxe-b&b. Vier sterren is het hoogste aantal sterren. Knap, hoor.

’Familie’: Terug op de set

Ondanks de dood van haar personage Iris staat Marianne Devriese (42) toch opnieuw op de set van ‘Familie’. Niet meer als actrice, wel als regisseur. “Ik voelde bij mijn afscheid dat ik eventueel achter de schermen van de serie misschien nog wel wat kon betekenen, maar echt concreet was dat niet”, aldus de actrice. Toen ze me vroegen om afleveringen te regisseren, dacht ik: “Zot, ik kan dat niet, want anderen gaan vier jaar naar school om dat te kunnen. Maar na 8,5 jaar ken ik wel het klappen van de zweep, de cast en crew, het product... Dat is een troef die afgestudeerde regisseurs dan weer niet hebben. Uiteindelijk heb ik dus beslist om toch te springen. Het voordeel is wel dat ik nu ‘s morgens niet meer in de schminkstoel moet zitten en wat later kan aankomen. Omdat ik ’s middags ook niet meer geretoucheerd moet worden, is mijn pauze ook langer. Ik heb wel geen loge meer, want die zijn enkel voor de acteurs.”

’Thuis’ en ‘Familie’: Tijd voor zelfzorg

‘Thuis’-acteur Christophe Haddad (Bob) koos op wereldgezondheidsdag voor wat zelfzorg en postte de boodschap: “Wereldgezondheidsdag is een dag waarop ik graag stilsta bij het belang van onze mentale gezondheid. Wat mij echt deugd doet, is de gedachten even op nul zetten en uitwaaien op het strand.” Dat deed op dat moment ook ex-’Familie’-gezicht Gunther Levi (Peter). Hij trok voor zijn portie ‘zen’ naar Tenerife waar hij onder andere de Teide bezocht.

‘Lisa’ en ‘Familie’: Op bezoek

‘Familie’-actrice Anne Somers (Veronique), die deze maand met een gastrol ook even opduikt in ‘Lisa’, heeft samen met haar gezin haar dochter Mathilde (22) bezocht in Finland. Die verblijft daar sinds kort in Kuopio voor een Erasmus-stage, die kadert binnen haar studies biomedische wetenschappen. Het is haar twee familiebezoek in het buitenland, want toen haar zoon Andreas (24) op stage was in Beijing, ging ze ook bij hem op visite.

‘Neighbours’: Toch nog een vervolg?

Ook al maakte het productiehuis eerder bekend dat ‘Neighbours’ deze zomer na 37 seizoenen stopt, toch geeft de Australische omroep Network 10 de soap niet helemaal op. Beverley McGarvey, executive vice-president van het moederbedrijf Paramount ANZ, zei in een interview open te blijven staan voor een herstart later. “Je mag me een optimist noemen, maar ik blijf goede hoop koesteren dat er nog een toekomst is. Als we alsnog een buitenlandse financier vinden, blijven wij de Australische zender van dienst. ‘Neighbours’ is van een te groot belang voor de Australische tv-industrie.”

‘Familie’: De kameleon in ons

De Iraans-Belgische ‘Familie’-actrice Idalie Samad (Bahar) zette een hele reeks beelden van zichzelf in telkens een andere outfit op Instagram. “Als acteur moet je verschillende gedaantes kunnen aannemen en soms echt transformeren in iemand anders”, laat ze weten. “Door te experimenteren met verschillende looks, worden wij een beetje kameleons! Dat is voor mij één van de leukste dingen aan acteren. Je kan worden wie je maar wilt! Zelf voel ik mij altijd beter in baggy kleren: die zijn beweeglijk en super comfy!”

‘Lisa’: Wandelen tegen kanker

Zin om met ‘Lisa’-actrice Hilde De Baerdemaeker (Suzanne) samen te gaan wandelen en tegelijkertijd het goede doel te steunen? Dat kan op 15 mei. Tv-gezicht Evi Hansen en ‘Expeditie Robvinson’-winnares en huisarts Jutta Borms zullen die dag ook van de partij zijn. Niet toevallig, want Hilde maakte samen met hen de podcast en het boek ‘Nog 9 minuten’, over meditatie en zelfzorg. De natuurwandeling zal 10.000 stappen tellen en kadert in het initiatief van de roze mars ten voordele van Pink Ribbon en borstkankerprecentie. Evi Hanssen is daar trouwens ambassadrice van. Inschrijven kan op pink-ribbon.be en derozemars.be.

‘De dingen des levens’: Verlengd

Het contract van Eclips tv voor ‘Days of our Lives’ (‘De dingen des levens’) liep eerder deze maand af, maar werd op de valreep verlengd. De Amerikaanse soap zal zo nog tot ver in 2023 op de Vlaamse tv (bij Eclips tv) te zien zijn.

