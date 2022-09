SOAPCHECK. Kleine Viktor kreeg een dubbelganger in ‘Familie’ en zag jij dit foutje in ‘Thuis’?

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in onze soapcheck.

‘Familie’: afwezigheid

Volledig scherm © RV

Aanvankelijk stonden ook de Romeo’s op de affiche van ‘30 Jaar Familie’ in de Lotto Arena, maar zij komen niet. Toen het feest dat oorspronkelijk in januari zou doorgaan, naar volgend weekend 17 september werd uitgesteld, werd hun optreden geannuleerd. Op fansites werd gesuggereerd dat ‘Familie’-acteur Gunther Levi (Peter) boos was vanwege zijn exit uit de serie en daarom zijn kat stuurde. Gunther antwoordde op die speculaties dat hij er graag bij wilde zijn, maar op 17 september in het buitenland zit en zijn reis niet wilde annuleren. Geen leugen, want de acteur postte onlangs op zijn socials een foto van zijn reden van afwezigheid: zijn drie weken durende trip door Amerika. Jacky Lafon en Camille zorgen zaterdag voor de muzikale noot tijdens het feest.

‘Thuis’: uitgestoken tong

Volledig scherm © RV

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Thuis’ zat al meteen een klein foutje, zo viel enkele soapliefhebbers op fansites op. Rosa (Annick Segal) en Viv (Lynn Van den broeck) namen in een scène samen een selfie. Toen het resultaat nadien in beeld kwam, stond Rosa op de foto met uitgestoken tong, terwijl die bij het maken van de foto niet te zien was. “Klopt niet”, vonden sommigen.

Volledig scherm © RV

‘Lisa’: extra spanning

Volledig scherm © VTM

‘Lisa’ weet de spanning bij de start van het nieuwe seizoen wel op te bouwen. Al na vier afleveringen crashte de wagen van Jonas en Lars, met de dood van Lars als gevolg. Is die spanning de reden waarom TF1 zo geïnteresseerd was in een Franse versie van ‘Lisa’?

“Het productiehuis DeMensen heeft de voorbije jaren een mooi internationaal netwerk uitgebouwd, dat nu begint te lonen”, zegt ‘Lisa’-regisseur Elias Mentzel. “Series als ‘Undercover’ en ‘Beau Séjour’ zijn al verkocht aan buitenlandse zenders. TF1 was getriggerd door de kijkcijfers van ‘Lisa’, maar vooral ook door de kwaliteitsvolle manier waarop we ‘Lisa’ maken. We behandelen herkenbare thema’s die niet van onder de kerktoren komen, maar iedereen aanspreken: liefde, verlies, hunker. Om dicht bij het origineel te blijven en een soort lost in translation te vermijden, vroeg TF1 ons om zelf in te staan voor de dubbing. Bij de vertaling kan er wat sfeer of informatie verloren gaan. Door de reeks zelf te dubben, hebben we die valkuil kunnen vermijden.”

‘Thuis’: spartelen om te overleven

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Vicky is ‘Thuis’ binnengewandeld. De zus van Dieter en mama van Ilias en Febe kwam de voorbije afleveringen al meermaals ter sprake, maar nu heeft ze eindelijk ook een gezicht gekregen. Vicky wordt vertolkt door Marieke Dilles (35), die de tv-kijker vooral kent van ‘De smaak van De Keyser’, ‘Vermist’ en ‘Flikken Maastricht’. De actrice beleeft zo de zomer van haar leven. Niet alleen krijgt ze nu een vaste rol in ‘Thuis’ na jaren freelancen in het theater, maar bovendien trouwde ze in juni met Seppe, haar grote liefde sinds negen jaar. Nadien beleefde ze ook nog eens haar absolute droomreis, want met hun zoon van vier, Rocco, trokken de twee jonggehuwden gedurende vijf weken met de rugzak door Indonesië. Dat de ‘Thuis’-cast wordt uitgebreid, mag ook wel. Vorig seizoen stierven de personages Leo, Tania, Robrecht en Kobe en belandde decaan Stefaan in de cel. Het nieuwe personage Vicky heeft het niet makkelijk, want ze staat er alleen voor. Haar man zit in de gevangenis. Met het inkomen van haar job in een supermarkt kan ze moeilijk rondkomen. “Ik kreeg in het verleden altijd rollen van succesvolle vrouwen toebedeeld. Het is de eerste keer dat ik iemand speel die moet spartelen om te overleven. Zeker nu alles zo duur wordt, zullen veel mensen zich in deze rol herkennen. Ik ben er dan ook heel blij mee”, aldus de actrice.

‘Familie’: geweldig persoon

Het gerucht dat ‘Familie’-acteur Aaron Blommaert (Raven) en tv-gezicht Gloria Monserez een koppel vormen, werd door de twee nooit bevestigd. Tot nu. De ‘Hotel Romantiek’-presentatrice vertelde in een weekblad: “Eigenlijk had ik me voorgenomen om in geen enkel interview te zeggen of ik een relatie heb. Maar kom, het doet me te veel deugd om dit nu toch te kunnen zeggen, om het te vieren en van de daken te schreeuwen: ik heb de liefde van mijn leven ontmoet. (glimlacht breed) Ik hoor mensen al afkomen: ‘De liefde van je leven? Jij bent 21, hoe kun je dat nu zeggen?’ Maar dat maakt me niet uit. Nu, op dit moment, in mijn buik en in mijn hele lijf, voelt dat voor mij alleen maar zó aan. Als ik de rest van mijn leven kan doorbrengen met dit lief, met deze geweldige persoon, zal het voor mij perfect zijn.”

‘Familie’: verliefd op de baas

Volledig scherm © Dieter Bacquaert

Het leven van ‘Familie’-actrice Caroline Maes (46) is op korte tijd serieus veranderd. Twee jaar geleden gingen zij en haar man Peter na 23 jaar uit elkaar, en een halfjaar nadien werd ze verliefd op Kim (48), een goede vriend maar ook haar baas bij VTM. Samen vormen ze nu een nieuw samengesteld gezin met haar zonen Daan (15), Arthur (19) en Arno (21) én zijn dochter Robin (15). “Kim en ik kennen elkaar al meer dan 25 jaar”, aldus Caroline. “We hebben nog samengewerkt voor de VTM-serie ‘Lebbegem’, maar daarna zijn we elkaar uit het oog verloren. Tot hij negen jaar geleden aan de slag ging als creative director bij ‘Familie’. Daar is een hechte vriendschap uit voortgevloeid. Twee jaar geleden zaten we allebei in een scheiding. We konden daarover goed met elkaar babbelen. Kim en ik hadden dezelfde vragen en bezorgdheden. Hij was een grote steun voor mij. Niet alleen om mijn hart te luchten, maar ook om me te troosten. Na een tijdje beseften we: dat klikt nu wel héél goed. We schrokken daar zelf van. We hebben beslist om thuis zo weinig mogelijk over het werk te praten. En als we niet willen of kunnen praten, dan is de codezin: ‘Het is gedoe.’ Vooral het ontslag van Gunther Levi heeft thuis tot een paar pittige gesprekken geleid. Al een geluk dat ik het niet op voorhand wist, want ik had het sowieso aan Gunther verteld.”

’Lisa’: vreemde hersenkronkel

Volledig scherm © VTM

In ‘Lisa’ krijgen de acteerambities van Katja (Anouck Luyten) vorm, want de zus van Lisa heeft haar eerste opdracht beet. Ze mocht in ‘Familie’ meespelen. Dat zorgde wel voor een vreemde hersenkronkel, want zo vertolkte de actrice een actrice in een serie die op haar beurt een personage in een andere serie vertolkt. Op de aftiteling bij ‘Lisa’ stond Anouck Luyten, maar op die van ‘Familie’ Katja Dhaens. In ‘Lisa’ was te zien hoe Katja met haar mama Suzanne (Hilde Baerdemaeker) naar ‘Familie’ keek om zichzelf aan het werk te zien. Had ze de tv iets vroeger opgezet, had ze misschien ook eens naar ‘Lisa’ kunnen kijken.

‘Familie’: twee Viktors

Volledig scherm © VTM

Dat ook baby’s zich moeten houden de strenge wet op de kinderarbeid en maar een beperkt aantal draaidagen op de set van een tv-serie mogen figureren, werd duidelijk in de derde aflevering in het nieuwe seizoen van ‘Familie’. Daarin was te zien hoe Vanessa (Karen Damen) en Mathias (Peter Bulckaen) het hoederecht kregen over de kleine Viktor. Maar in de twee scènes die vrij snel na elkaar werden uitgezonden, werden twee verschillende kindjes gebruikt.

Volledig scherm © VTM

‘Familie’ en ‘Thuis’: leuke cameo’s

Volledig scherm © Inside Out Media

Na vijf succesvolle seizoenen op televisie krijgt de komische serie ‘De zonen van Van As’ vanaf 7 december een tweede leven in de bioscoop met de langspeelfilm ‘De zonen van Van As – De cross’. ‘Familie’-acteur Jaak Van Assche speelt de pater familias en krijgt het gezelschap van toppers, zoals ‘Thuis’-acteur Daan Hugaert (Eddy), Carry Goossens en Ben Segers. Zanger Sam Gooris, wielrenners Tom Meeusen en Niels Albert, veldrijders Bart Wellens en Michael Vanthourenhout, en sportcommentatoren Paul Herygers en Michel Wuyts zorgen voor leuke cameo’s in de film.

‘Familie’: zen met Margot

Volledig scherm © VTM

In juli volgde ‘Familie’-actrice Margot Hallemans (Hanne) een coachopleiding en daarom mag ze sindsdien een ‘gecertificeerde yoga-coach’ noemen. Wie met de hulp van Margot zen wil worden, kan bij haar terecht voor wekelijkse yogalessen. Die gaan elke maandagavond door op de mat in Kallo en elke dinsdagavond in Lint. Wie een vaste, wekelijkse afspraak niet ziet zitten, kan met haar op zondag 20 november ook één dag yoga-retreat beleven in Hamme. Voor meer info: mail naar hmargot@telenet.be.

‘Thuis’: geen Bilall

Volledig scherm © © VRT

Bij zijn debuut in ‘Thuis’ vroeg Nawfel Bardad-Daidj acht jaar geleden om zijn personage in de serie naar de bekende regisseur Adil El Arbi te vernoemen. Dat gebeurde toen ook. Toen wat later ook Adils broer in het verhaal zou opdoken, was het aanvankelijk de bedoeling dat die Bilall Fallah zou heten, als ode aan het bekende regisseursduo. Maar daar stak Nawfel een stokje voor, zo verklapte hij onlangs. “Bilall en ik zijn al jarenlang vrienden, maar net toen had ik een akkefietje met hem”, zegt hij. “Ik dacht toen: ‘Fuck it, ik ga mijn tv-broer Junes noemen!’ Achteraf kon ik het natuurlijk gaan uitleggen aan Bilall. Het kleine akkefietje tussen ons is ondertussen al lang opgelost, maar de naam Junes is wel gebleven.”

‘Familie’: Nobel wordt koningin

Volledig scherm © RV

‘Familie’-actrice Jits Van Belle (Robyn) zal voor een ongewone vrouwelijke toets zorgen in ‘Vos’, de nieuwe bewerking van het schelmenepos ‘Reinaert de Vos’ van de hand van Dimitri Leue en met Han Coucke in de hoofdrol. Haar personage Koning Nobel wordt in het stuk een leeuwin en dus een koningin. Nog te zien tot 2 oktober in het Leietheater in Deinze. Tickets: vosdeinze.be.

‘H3L’: Nederlandstalige fictie

Volledig scherm © rechten vrij

Fan van Nederlandstalige soaps en naast ‘Familie’, ‘Thuis’ en Lisa’ op zoek naar nog een andere, nieuwe dagelijkse serie? VTMGO biedt elke weekdag een nieuwe aflevering van ‘H3L’, een fictiereeks die sinds 2019 in Nederland loopt en al vier seizoenen over een aantal klasgenoten in de klas H3L gaat.

‘Thuis’: blijvertje

Volledig scherm © RV

Yasmine (Amber Metdepenningen), de dochter van Peter (Geert Hunaerts) en Nina (Daisy Van Praet) in ‘Thuis’, dook twee jaar geleden voor het eerst op in de serie, maar is pas nu ook in de nieuwe begingeneriek zien. Dat is een duidelijk signaal van de makers dat Yasmine een blijvertje is in ‘Thuis’.

