SOAPCHECK. Jacky Lafon wil alle negativiteit uit haar lijf en Tinne Oltmans scoort met haar nieuwste single

‘Familie’: Vapeurs

Volledig scherm Caroline Maes gaat naar het theater in 'Vapeurs 4 - Op Safari' © RV

‘Familie’-actrice Caroline Maes (46, Mieke) gaat na 20 jaar weer op de planken staan. Vanaf 26 januari speelt ze naast Karin Jacobs, Lulu Aertgeerts en Anne Mie Gils mee in ‘Vapeurs 4 - Op Safari’ van het theatergezelschap van James Cooke en Dirk Van Vooren. “Ik zit nu in een andere fase van mijn leven en wil wat vaker uit mijn comfortzone treden en mezelf uitdagen”, klinkt het. “Heel lang geleden heb ik al eens theater gedaan, maar veel te weinig. Ik hield die boot af voor de kinderen. Theater is vrij intensief. Je bent vaak ‘s avonds en in het weekend weg waardoor er weinig tijd overschiet voor thuis. Dat kon ik niet over mijn moederhart krijgen. Maar Arno en Arthur zijn nu 22 en 20, die trekken hun plan. En Daan is er 15 en kan ik ook makkelijk eens een avondje alleen laten. Ik kijk er enorm naar uit om weer eens voor een publiek te spelen en het applaus in ontvangst te kunnen nemen.”

‘Vapeurs 4 - Op Safari’ speelt vanaf 26 januari in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets via backstage-producties.be.

‘Thuis’: Geen ontslagen

Volledig scherm Staking thuisacteurs VRT © VRT

Goed nieuws voor de soapfans. In het kader van het recent goedgekeurde transformatieplan van de openbare omroep worden er bij ‘Thuis’ geen acteurs en crewleden ontslagen. Er verdwijnen dan ook geen personages uit de soap, omwille van besparingen. Alle 70 vaste medewerkers, die nu nog op de payroll staan van de openbare omroep, maken in januari de overstap naar hun nieuwe werkgever: Eyeworks. Ook de ongeveer 70 freelancers die op dit moment voltijds werken voor ‘Thuis’, blijven aan de slag, maar zullen hun facturen als zelfstandige vanaf januari niet meer naar de VRT, maar voortaan rechtstreeks naar het externe productiehuis sturen. ‘Thuis’ blijft dus gespaard van de grote ontslagronde, die nu bij de VRT aan de gang is, al is het nog niet helemaal duidelijk of de cast en crew door hun overstap zullen moeten inleveren op het vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden.

‘Familie’: Gecrasht

Volledig scherm Jacky Lafon © Kristof Ghyselinck

‘Familie’-actrice Jacky Lafon (Rita) is na de laatste voorstelling van haar show in het Witte Paard in september gecrasht. De actrice/zangeres kampte met stress door een zwaar dispuut met een medewerker en had bovendien twee keer corona gekregen, waardoor haar lichaam was uitgeput. “Mijn dokter schreef me zware medicatie en extra zuurstof voor en suggereerde ook om in therapie te gaan”, aldus Jacky. “Ik heb hulp gezocht en volg nog steeds wekelijks twee sessies bij mijn therapeute. Daarnaast doe ik ook aan yoga en relaxatietherapie. Ik wil alle negativiteit uit mijn lijf en ben daarom blij met het goede nieuws dat ik op 8 februari met ‘Zo dankbaar’ in TriArte in Antwerpen in première kan gaan. Met die variétéshow met ‘I can see your voice’-zanger Jan Wuytens, zangeres Noi Pakon en een showballet wil ik daarna door Vlaanderen toeren.”

Meer info op www.show-time.be.

’Lisa’: Angstaanvallen

Volledig scherm Femke Verschueren (Zoë) in 'Lisa' © VTM

‘Lisa’-actrice Femke Verschueren (Elke, 22) heeft met ‘Nacht’ een zeer persoonlijke single uit. Het nummer gaat over haar angstaanvallen, die ze overhield aan een jeugdtrauma. “Op mijn zevende was ik met mijn mama en zussen getuigen van een overval in een winkel”, vertelt ze. “Een man met een bivakmuts en een geweer stormde de zaak binnen en wilde het geld uit de kassa. We liepen met onze handen in de lucht naar buiten. Daar zag ik een wagen met draaiende motor en openstaande portieren. We zochten dekking achter een vuilnisbak en hoorden iemand rennen en met de wagen wegrijden. ‘s Avonds was de overvaller gevat en bleek het om een gevangene met penitentiair verlof te gaan. We kregen slachtofferhulp en mijn moeder en zussen hadden daar baat bij. Zij konden dat hoofdstuk in hun hoofd afsluiten. Ik blijkbaar nog altijd niet. Ik ga nog steeds naar een psycholoog voor mijn angsten. Ik durf nog altijd niet alleen te zijn. Ik wilde die negativiteit omzetten in iets positiefs en schreef daarom dit nummer, dat te horen is op alle platformen en YouTube. Ik hoop dat anderen die soms ook angstig zijn, zich herkennen en er kracht uit putten.”

’Familie’: Provocerend en grof

Volledig scherm Cyra Gwynth © Hans Luyten

In ‘Familie’ heeft de geheime dochter van Vanessa (Karen Damen, 48) eindelijk een gezicht gekregen. Het meisje, dat na haar geboorte werd afgestaan, heet Joke/Yoko en wordt vertolkt door Cyra Gwynth (27). Die beleeft zo haar acteerdebuut, maar scoorde eerder al als hiphop-zangeres. Afgelopen zomer prijkte ze met haar gezicht op een billboard op Times Square in New York en trad ze op in concertzalen zoals Paradiso in Amsterdam en de AB in Brussel. In februari verschijnt haar debuutalbum. “Mijn personage is een stoere chick en komt op voor zichzelf”, aldus de actrice. “Door de vele tegenslagen in haar leven gedraagt ze zich provocerend en grof, maar achter dat masker gaat veel breekbaarheid schuil. Ik ben blij dat ik een hele tijd zal mogen meedraaien.”

’Familie’: Foutje

Volledig scherm Foutje in familie © Hans Luyten

In ‘Familie’ kreeg Louise (Charlotte Sieben) een mail van Joost De Ridder, een gastdocent op haar universiteit. Sommige fans herkenden acteur Kristof Coenen, want in 1918 speelde hij in ‘Familie’ al eens Marnix, de rokkenjagende creep die Amélie (Erika Van Tielen) drogeerde. Het mailadres van Joost kwam even in beeld en ook dat lokte reactie uit omdat die een schrijffout bevatte. Er stond gmail.ccom in plaats van gmail.com. Al suggereerde één fan: “Misschien is dat foutje er wel speciaal om gedaan omdat er altijd kijkers zijn die dan echt naar dat adres willen mailen. Maar nu kan het niet, want het bestaat niet.”

’Thuis’: Goed gevoel

Tijdens het WK voetbal in Qatar wordt ‘Thuis’ vroeger dan normaal uitgezonden, maar de makers zijn best tevreden met de kijkcijfers. “Alle afleveringen gaan boven het miljoen en het online kijken op VRT MAX piekt”, aldus producer Hans Roggen. “Dit geeft ons een goed gevoel. Het is fijn om vast te stellen dat de Vlaming écht heel graag naar ‘Thuis’ kijkt, ondanks het vroege uitzenduur en het voetbal. Dat dat niet altijd live kan, is begrijpelijk, want om half zeven is het in veel huishoudens nog volop avondspits. Onze kijkers zitten enkel wat later in hun zetel om zich te ontspannen met ‘Thuis’.”

’Familie’: Leuke job

‘Familie’-acteur Christophe Stienlet (Johan) mocht met de Rode Duivels mee naar Qatar om er de matchen van onze nationale ploeg bij te wonen. Niet enkel als fan, ook om er te werken als de stadionomroeper van dienst. De voormalige ‘Schuif Af’-acteur moest voor sfeer in het stadion zorgen en de Belgische fans informeren over de veiligheid. Er zijn minder leuke jobs!

‘Thuis’ en ‘De Buurtpolitie: Kerstcadeau

Nog op zoek naar een pakje voor een ‘Thuis’-fan voor onder de kerstboom? Online kan je op shop.een.be vanaf nu ook keramieken mokken (€14,99) vinden voor warme drankjes op koude winteravonden. Bij de mok krijg je ook je eerste pak chocoladekorrels, zodat je alvast chocomelk kan maken. Fan van ‘De Buurtpolitie’? Dan is de nieuwe scheurkalender (€17,99) misschien iets voor jou, want zo krijg je 365 dagen lang raadsels, spelletjes en mopjes van het populairste politiekorps van Vlaanderen.

Volledig scherm Buurtpolitie scheurkalender © VTM

‘Lisa’: Bouwen aan droom

‘Lisa’-actrice Tinne Oltmans scoort met haar nieuwste single ‘Wat je doet met mij’ in de Vlaamse top 10. “Mijn muziek is heel belangrijk voor mij en nu ik steeds meer mijn eigen draai vind, durf te kiezen voor een gewaagder onderwerp, een humoristische tekst en me kwetsbaar opstel, komt dit succes nóg meer binnen. Merci om mee te bouwen aan mijn droom”, laat ze weten.

